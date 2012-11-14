〔香港个股〕思捷环球获前主席邢李(火+原)增持股权至5.99%(更新版)

(新增其他细节和背景)

* 邢李(火+原)增持思捷股权至近6%

* 股份涉资2.7亿港元

* 思捷供股权今天最后交易,收低12.07%

路透香港11月14日电---两年多前几乎尽沽香港大型衣履零售商--思捷环球(0330.HK)股份全身而退的公司前主席邢李(火+原),近日开始增持公司股权.据联交所资料披露,邢氏于上周已增持思捷股权至5.99%.

据载于联交所网页的资料显示,邢李(火+原)是于11月7日按平均价每股11.669港元,买入逾2,320万股思捷股份,涉资约2.7亿港元.于这次增持后,他于思捷的持股量,由原来的4.79%升至5.99%.而据有关资料,同日邢李(火+原)另买入逾8,420万股股份,但并没有涉及股份作价,未知是否与购入供股权2949.HK有关.若计及这批股份,邢氏于思捷的持股量则由5.99%升至10.33%.

思捷环球上月底公布拟按2:1比例进行供股,供股价为8港元,筹资高至52.5亿港元[ID:nSH0118105],今天为其供股权的最后买卖交易,收低12.07%,每份报2.55港元;而其正股则跌2.75%,报10.62港元.

近年思捷环球旗下的主要品牌"Esprit"逐渐老化,加上面对竞争对手如西班牙Inditex集团(ITX.MC)旗下Zara品牌,以及瑞典Hennes & Mauritz (H&M)(HMb.ST)的强攻下,已大为失色,而且自邢李(火+原)退下后,思捷近年的高层人事变动频频,股价亦不复当年勇.

今年稍早,公司向Inditex挖角分销及营运总监Jose Manuel Martínez Gutiérrez,出任思捷的行政总裁,市场观望新管理层上场会否能令定位不明的思捷,能走向新的领域,重振"Esprit"品牌.

新鸿基金融证券策略师苏沛丰表示,对于邢李(火+原)现时增持思捷的举动感到"很奇怪",虽然他曾是带领思捷攀上高峰的领导者之一,但由于现时行业的情况已和几年前不同,假设邢李(火+原)"回归"思捷,也不会对公司有很大帮助.

"就算他(邢氏)回去也未必能弄得好...,他有可能是想作为一个被动投资者吧."苏沛丰说.

据资料显示,邢李(火+原)于2003年开始不断减持思捷股份,由超过42%,到2010年2月初减至只有1.79%.而他于2008年1月底辞任思捷非执行董事,正式全身而退.

除邢李(火+原)外,近日上市公司永义国际(1218.HK)亦在市场买入了85万股思捷股份,以及110万份供股权,涉资1,285万港元.(完)