《香港报摘》--经济日报11月15日

* 要闻版头条:

--思捷环球(0330.HK)前大股东兼主席邢李(火+原)阔别两年,于上周三(7日)大手买入约5%思捷股份,另在场内买入8,420万股实物交收衍生产品;持股比例直逼思捷单一最大股东兼对冲基金Lone Pine Capital.

* 其他:

--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长王洪章书面回覆称,新的市场均衡价格还未形成,利率改革的具体影响还有一个观察期,目前预计央行会在充分评估此次利率调整的影响后,逐步推进改革.

--MSCI指数检讨结果将于今天公布,券商估计,太古地产(1972.HK)及商业信托基金香港电讯(6823.HK)有望纳入MSCI香港指数.MIHK00000PHK.

--香港财政司司长曾俊华重申,政府目前无意改动联汇制度,而现时将港元与人民币挂钩存在相当大困难.

--越秀地产(0123.HK)向越秀房地产信托(0405.HK)注入广州国际金融中心的交易终告完成,据公司管理层透露,越秀地产会预留30%的土地储备以发展优质商业项目,但这些项目未必全部注入越秀房地产.

--港交所(0388.HK)的领航星中央交易网关已决定选用MillenniumIT的多元资产类别网关平台,预期该交易网关于明年第四季推出.为方便经纪移至新平台,港交所现有的开放式网间连接器将至少运作至2015年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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