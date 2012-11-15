《香港报摘》--信报11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--思捷环球(0330.HK)供股权最后一个交易日,靠思捷而身家暴涨的前主席邢李(火+原),原来一直暗地里收集思捷股份,据联交所的披露权益显示其近日已持有思捷10.33%股份,有机会再次成为大股东.
* 其他:
--据市场消息指出,中国财险(2328.HK)母公司人保集团今日展开H股招股前推介,计划最快于本月26日开始招股,30日定价,12月7日挂牌,估值料达208亿美元.
--伟易达(0303.HK)截至9月底止中期净利按年升3.1%至9,120万美元.公司管理层称,目前北美洲及欧洲的订单理想,加上将推出酒店及商用电话新产品,料带动下半年整体销售改善.
--纷美包装(0468.HK)再度遭两名基金股东--贝恩资本及CDH Packaging减持股份,是次套现约5,000万美元.
--英国保诚(2378.HK)今年首九个月新业务利润17.38亿英镑,按年增长13%,主要由亚洲业务带动.集团行政总裁谭天忠称,其亚洲业务正稳步迈向2013年底可自给自足的目标.
--金银贸易场理事长张德熙表示,明年初将推出以港元报价的实体白银交易平台,相信交易所可以成为亚洲最大的白银贸易中心,令香港拥有区内白银定价权.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。