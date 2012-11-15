《香港报摘》--信报11月15日

* 头版头条:

--思捷环球(0330.HK)供股权最后一个交易日,靠思捷而身家暴涨的前主席邢李(火+原),原来一直暗地里收集思捷股份,据联交所的披露权益显示其近日已持有思捷10.33%股份,有机会再次成为大股东.

* 其他:

--据市场消息指出,中国财险(2328.HK)母公司人保集团今日展开H股招股前推介,计划最快于本月26日开始招股,30日定价,12月7日挂牌,估值料达208亿美元.

--伟易达(0303.HK)截至9月底止中期净利按年升3.1%至9,120万美元.公司管理层称,目前北美洲及欧洲的订单理想,加上将推出酒店及商用电话新产品,料带动下半年整体销售改善.

--纷美包装(0468.HK)再度遭两名基金股东--贝恩资本及CDH Packaging减持股份,是次套现约5,000万美元.

--英国保诚(2378.HK)今年首九个月新业务利润17.38亿英镑,按年增长13%,主要由亚洲业务带动.集团行政总裁谭天忠称,其亚洲业务正稳步迈向2013年底可自给自足的目标.

--金银贸易场理事长张德熙表示,明年初将推出以港元报价的实体白银交易平台,相信交易所可以成为亚洲最大的白银贸易中心,令香港拥有区内白银定价权.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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