《香港报摘》--其他报纸重要消息11月15日

* 明报:

--越秀地产(0123.HK)执行董事陈志鸿称,对房地产前景感到乐观,该公司明年将大力推售楼盘.

* 星岛日报:

--香港政府推出压制楼市措施接近三个星期,二手屋苑尺价仍然在高位徘徊,筲箕湾峻峰花园三房连约单位获买家以600万港元承接,平均尺价8,523港元,创屋苑成交价及尺价新高.

* 苹果日报:

--东亚银行(0023.HK)第二大股东--国浩集团(0053.HK)的财务总监罗卓坚表示,目前对东亚持股量满意,未来会视乎市况决定是否改变持股量,又指会继续投资房产及金融市场.

--就市场传闻华润创业(0291.HK)已成功以超过50亿港元代价全购金威啤酒(0124.HK),消息人士作出否认,并指金威仍在考虑中,短期内不会有结果.

--券商巴克莱预期,中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)下半年需此巨额向分销商回购滞销货,加上市场竞争激烈等因素,料全年将转盈为亏,蚀逾4亿元人民币.

* 东方日报:

--消息人士透露,周三(14日)开始招股的翠华(1314.HK)获中投公司[CIC.UL]以及对冲基金认购,其国际配售部分已录得逾3倍超额认购.

* 文汇报:

--据本报统计,于10月27日政府新压制楼市措施出台后,市场约录得13宗买家印花税(BSD)成交,合共为库房带来约2,713.72万港元收入.

--中粮集团董事长宁高宁表示,中粮关注资源丰富的发达国家及新兴市场国家的投资机会,如在巴西、阿根廷等南美国家寻求粮食供应的合作机会.中粮亦有意参股台湾的食品加工厂,但目前仍无具体结果.

* 大公报:

--太保集团(2601.HK)(601601.SS)完成向三家海外政府机构配售H股股份,筹资103.95亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]