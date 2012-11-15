(重发)〔香港个股〕阳光油砂将于11月16日在加拿大多伦多证交所上市

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路透香港11月15日电---加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司(2012.HK)周四称,该公司已经获得正式批准,将于多伦多时间11月16日在当地证交所上市.

阳光油砂在联交所一份声明中称,加拿大多伦多证交所已确认阳光油砂达到上市条件并给予公司最终上市批准,准予阳光油砂有表决权的A类别普通股在当地上市,上市代号为"SUO".

阳光油砂总裁及行政总裁John Zahary称,"相信这次上市有助展现公司及公司股份的内在价值,并为北美投资者提供一个方便其投资于阳光油砂事业的市场."

于多伦多证交所上市将为阳光油砂在香港联交所主板以外的第二上市,是次以介绍形式上市,并不涉及额外发行股份集资.

该公司今年3月在香港首次公开发售(IPO)上市,招股价为4.86港元,当时获得中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]、中国石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中国石化集团以及以华盛顿基金EIG Global Energy Partners以基础投资者身份入股.

阳光油砂港股周三收报3.6港元,过去一个月累计涨逾20%.(完)

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