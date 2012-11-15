(重发)〔香港个股〕阳光油砂将于11月16日在加拿大多伦多证交所上市

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以修饰标头)
路透香港11月15日电---加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司(2012.HK)周四称,该公司已经获得正式批准,将于多伦多时间11月16日在当地证交所上市.
阳光油砂在联交所一份声明中称,加拿大多伦多证交所已确认阳光油砂达到上市条件并给予公司最终上市批准,准予阳光油砂有表决权的A类别普通股在当地上市,上市代号为"SUO".
阳光油砂总裁及行政总裁John Zahary称,"相信这次上市有助展现公司及公司股份的内在价值,并为北美投资者提供一个方便其投资于阳光油砂事业的市场."
于多伦多证交所上市将为阳光油砂在香港联交所主板以外的第二上市,是次以介绍形式上市,并不涉及额外发行股份集资.
该公司今年3月在香港首次公开发售(IPO)上市,招股价为4.86港元,当时获得中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]、中国石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中国石化集团以及以华盛顿基金EIG Global Energy Partners以基础投资者身份入股.
阳光油砂港股周三收报3.6港元,过去一个月累计涨逾20%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。