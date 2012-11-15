〔港报社评〕储局欲延低息期,凸显经济颓势--经济日报11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
美国联储局副主席耶伦称超低息应延长半年至2016年,以安抚市场,惟此亦反映美国经济前景恐较预期差,尤其美国堕财政悬崖机会虽微,但以加税削开支收紧财政纪律势所难免,将令未来两三年复苏疲弱的经济百上加斤.
美国跨过财政悬崖可期,但经济困局却难解.作为后年接替伯南克出任储局主席的热门人选耶伦昨指,目前接近零的利率环境,需维持到2016年初.她的言论被市场解读为储局会将超低息政策年期,由今年9月所定下的2015年中,至少再延长多半年.
此对金融市场固是好消息,因超低息愈拖愈长,市场资金在未来3年都会持续泛滥,有利资产市场.此外耶伦亦希望藉口术,稳定商界对利率前景的预期,让企业可放心在更长的超低息环境下加大投资,以推动实体经济增长与就业.
然而,此政策亦意味储局相信美国复苏步伐较预期慢.其中一个主因应是华府债台高筑,在未来几年始终要重整财政纪律,无论是加税或削开支都势难避免,此将为美国经济复苏带来负面效果.
面对如此困局,美国唯一的寄望是储局继续印钞,为经济与就业吊盐水,目的不是奢望储局可令美国经济迅速复原,只是继续吊命以拖待变,换取时间让经济自行疗伤.投资者要有心理准备,美国开动印钞机的时间可能愈来愈长,但经济复苏步伐至少在未来3年仍步履维艰. (A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。