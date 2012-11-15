〔港报社评〕十八大交权完成新时代重重挑战--信报11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
中共十八大昨天闭幕,大会通过了中央委员会委员、候补委员及中纪委候选委员名单,而党军的领导权力核心,于今天举行的十八届一中全会产生,标志胡温领导中国10年的阶段画上历史句号.过去10年政府所遗留下来的种种既存问题,包括贫富悬殊激化、以权谋私的贪腐变本加厉,由此引起社会群体性事件此起彼落,这些问题,无疑更是新领导人未来所面对最重的大挑战.
有论者指出,胡温任内也意识到光靠经济增长,已不能解决全部的社会问题,因而相对增加了医疗和养老保险等民生项目的资源投入.但深化改革,除了贪腐令群众对国家的政治信任和认同严重流失外,包含官僚在内的红色利益集团控制了巨大的资产,成为进一步改革的阻力.可以看到,打破官商垄断,加强非国有经济部门的活力,一直是管治精英试图优化投资结构的改革部分.胡锦涛特别要求党代表在思想、政治和行动上与中央保持高度一致,反映党内不同集团追求各自利益的行为,中央有需要加强控制.
照发展形势观察,十八大后,第5代领导人未来10年施政的新时代,中国政经体制改革的成败,不仅决定了中国经济可否持续发展,并走出“中等收入陷阱”达到小康之境.也决定了在威权政体下,能否成功建立一个向下问责政体的善治制度,形成真正的中国发展模式,长治而久安. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。