〔港报社评〕私院政策养痈为患须立法规管纳正轨--明报11月15日

审计署报告,揭露政府对私家医院的批地政策千疮百孔,长期以来,负责监管私院营运的卫生署未善尽职责,部分私院钻尽政策漏洞和执行乏力的空子,享尽批地、免税等优惠,打慈善不牟利之名,却行牟取暴利之实.私院已经偏离政策的原旨,成为营运者剥削病人和社会的工具,政府应该全面检讨私院政策与现,立法规管,在未有办法把私院纳入正轨之前,政府应该冻结批出私院用地.

审计署报告揭露私院的不正常情,有发展商以营运私院之名,透过招标程序取得土地后,未几即向政府申请把整幅土地改作住宅用途,最终这幅地约一半兴建了沙田的仁安医院,其余约一半土地,在城规会同意改变用途和行政会议批准,发展商补地价之后,已经兴建成为豪宅“名家汇”.政府拨地作指定用途,理应经过仔细规划,因应当区实际需要另外,发展商申请改变土地用途.审计署还发现一些私家医院的营运情,偏离批地条款,卫生署未能有效监管.私院连年大幅加价,收费高昂,病人和公成为他们的盘剥对象.

从审计署揭露的情况,有关私院的政策和监管存在大量问题.另外,现在规管私院的“医院、护养院及留产所注册条例”,于1936 年制定,只在1966年大幅修订过一次.政府正在审议2份私院批地的申请,在未有适当应对办法之前,政府应该押后批地,同时研议全面立法规管私院批地与营运,待私院有法可管之后,才再增加私院的数量,否则按目前的情,私院会病变为顽疾,不符合市民和社会的利益. (A03)