〔港报社评〕私院政策养痈为患须立法规管纳正轨--明报11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
审计署报告,揭露政府对私家医院的批地政策千疮百孔,长期以来,负责监管私院营运的卫生署未善尽职责,部分私院钻尽政策漏洞和执行乏力的空子,享尽批地、免税等优惠,打慈善不牟利之名,却行牟取暴利之实.私院已经偏离政策的原旨,成为营运者剥削病人和社会的工具,政府应该全面检讨私院政策与现,立法规管,在未有办法把私院纳入正轨之前,政府应该冻结批出私院用地.
审计署报告揭露私院的不正常情,有发展商以营运私院之名,透过招标程序取得土地后,未几即向政府申请把整幅土地改作住宅用途,最终这幅地约一半兴建了沙田的仁安医院,其余约一半土地,在城规会同意改变用途和行政会议批准,发展商补地价之后,已经兴建成为豪宅“名家汇”.政府拨地作指定用途,理应经过仔细规划,因应当区实际需要另外,发展商申请改变土地用途.审计署还发现一些私家医院的营运情,偏离批地条款,卫生署未能有效监管.私院连年大幅加价,收费高昂,病人和公成为他们的盘剥对象.
从审计署揭露的情况,有关私院的政策和监管存在大量问题.另外,现在规管私院的“医院、护养院及留产所注册条例”,于1936 年制定,只在1966年大幅修订过一次.政府正在审议2份私院批地的申请,在未有适当应对办法之前,政府应该押后批地,同时研议全面立法规管私院批地与营运,待私院有法可管之后,才再增加私院的数量,否则按目前的情,私院会病变为顽疾,不符合市民和社会的利益. (A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。