〔港报社评〕加强监管私院揭序幕--星岛日报11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
审计署报告揭露当局监管私家医院漏洞甚多,包括滥用土地资源,以及拖延举报重大事故.当局现在划出4块新土地作私院用途,应付市民需求及发展医疗产业,报告揭出的漏洞非常及时,为强化监管私院揭开了序幕.
土地用途变化最富戏剧性的,是沙田仁安医院,筹建过程足足14年,原来营运商在投得地皮后申请把整块地皮转用来发展住宅,一再遭政府拒绝,终于在2000年获得城市规划委员会通过改变用途,变成半个地产项目.结果,本来可以提供600张病床的医院用地,只用了约一半来提供共400张病床.
本港现时11间私院中,有9间都获豁免交税,当中5间更获政府土地补贴,有的批地至今超过半个世纪.当年地契条文比较粗疏.当局没有利用医院扩建改变契约的机会,增设这些条款,虽然部分医院受这类条款约束,但是政府没有好好跟进.结果,有医院把部分盈余拨归营运者所属宗教组织作其他慈善用途.
除了土地用途问题外,审计署揭露了私院对严重医疗事故迟交报告,还有私院未注册前已经提供各项专科服务.本地中产家庭数目急增,再加医疗保险日趋普遍,对私院的服务需求大增,当局应该增拨土地兴建私家医院,但是土地资源珍贵,因此,把土地拨予私院,必须确保地尽其用.
政府为4幅新私院用地开出的条件,包括提供相当数量的“套餐”收费病床,来照顾本地中产市民,原意甚好,但是必须吸取过去私院落实营运时偏离当初承诺的教训,包括订定日后的监管运作权力,以便好好跟进,确保私院依足条文运作. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。