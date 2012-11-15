〔港报社评〕加强监管私院揭序幕--星岛日报11月15日

审计署报告揭露当局监管私家医院漏洞甚多,包括滥用土地资源,以及拖延举报重大事故.当局现在划出4块新土地作私院用途,应付市民需求及发展医疗产业,报告揭出的漏洞非常及时,为强化监管私院揭开了序幕.

土地用途变化最富戏剧性的,是沙田仁安医院,筹建过程足足14年,原来营运商在投得地皮后申请把整块地皮转用来发展住宅,一再遭政府拒绝,终于在2000年获得城市规划委员会通过改变用途,变成半个地产项目.结果,本来可以提供600张病床的医院用地,只用了约一半来提供共400张病床.

本港现时11间私院中,有9间都获豁免交税,当中5间更获政府土地补贴,有的批地至今超过半个世纪.当年地契条文比较粗疏.当局没有利用医院扩建改变契约的机会,增设这些条款,虽然部分医院受这类条款约束,但是政府没有好好跟进.结果,有医院把部分盈余拨归营运者所属宗教组织作其他慈善用途.

除了土地用途问题外,审计署揭露了私院对严重医疗事故迟交报告,还有私院未注册前已经提供各项专科服务.本地中产家庭数目急增,再加医疗保险日趋普遍,对私院的服务需求大增,当局应该增拨土地兴建私家医院,但是土地资源珍贵,因此,把土地拨予私院,必须确保地尽其用.

政府为4幅新私院用地开出的条件,包括提供相当数量的“套餐”收费病床,来照顾本地中产市民,原意甚好,但是必须吸取过去私院落实营运时偏离当初承诺的教训,包括订定日后的监管运作权力,以便好好跟进,确保私院依足条文运作. (A06)