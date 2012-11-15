〔港报社评〕加强私院监管,确保批地效益--文汇报11月15日

审计署昨日发表报告指出,有私家医院将近半面积的政府批地售予发展商建私楼,而6间免地价或只需缴交象征式地价的私院,未有依从批地条款,包括免费病床不足,以及兴建长者中心的承诺未兑现等.审计署报告揭发多项和私院有关的违规情况,反映政府多年疏于检视、消极督促的漏洞.现时规管私院的条例早已过时,政府需尽快检讨有关条例,全面提高私院的监管规格,和公立医院看齐.

本港现有12间私院,但政府处理涉及私院的发展要求,审批过程十分宽松,事发后亦追究不严,以致过去一段时间,部分私院在缺乏有效阻吓的情况下,偷步处理用地和盈利,令公众难以接受.香港有关监管私院的法例,远追不上实际情况,令私院利用灰色地带和监管漏洞.当局即使知悉情况,往往亦缺乏有效的法例依循.

1936年制定的“医院、护养院及留产院注册条例”,最近一次大幅修订已是1966年,但目前的医疗制度和设备与当年的私院条件已有极大差别.审计报告指出,当局未有按指引,严格要求私院在24小时内通报严重医疗事件,最极端的例子有私院延迟通报8个月.而私院收费欠透明度,滥收费情况亦被人诟病,但因条例仍无针对私院收费、盈利及财政状况,政府亦无可奈何.

政府对公立医院监管力度较大,医务人员的行为规范、规章制度明确.当局已成立的“私营医疗机构规管检讨督导委员会”须尽快检讨过时法例,加强对私院的监管,并应把对私院的监管规格和水平,和公立医院看齐. (A05)