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货币新闻 | 2012年 11月 15日 星期四 09:37 BJT

〔香港股市〕追随美股跌势开低,腾讯股价下挫

路透香港11月15日电---香港股市周四开盘下跌,追随美股大幅走跌之势;中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)下跌4.8%,此前该公司公布的第三季财报令人失望.

恒生指数.HSI开盘下跌1.2%,报21,188.9点.恒生国企指数.HSCE下滑1.3%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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