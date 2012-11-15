〔港报财经评论〕股市在怀疑中上升--信报11月15日

股市在怀疑中上升 /习广思

中国经济是否长出”绿芽”?市场有期望亦有怀疑.中国第二季推出的刺激措施,无疑已令经济成功寻底,但未来是L形抑或是U形,市场对此有分歧.另一个叫市场感到疑惑,是近期出口回暖属于欧美季节性需求因素,区内出口均有所回升.南韩央行行长金仲秀罕有地发表信心言论,声言南韩经济已经见底,预期不会再转差,不过老实地预期经济不会出现V形反弹,但回升力度会较L形强.十八大闭幕,今日新领导班子名单将曝光,即使中国经济明年能够复苏,但这些只属短期的周期变化,进入习李时代,中国将进入低增长的时期,告别过去十年的工业腾飞,要进行结构性调整,转型是需要以年来计算的,是重大考验.隔晚美股尾市回落,标普500指数跌穿200天线,但港股在中资股反弹下出现回升.周二看淡的投资者杀牛后,昨日恒指开市回升,并以接近全日高位收市,收报21,441点,上升253点.

然而,反弹只属乾升,大市成交额只得483亿港元,沽空比率7.8%.国企指数触及250天线有明显反弹,内银股回升带领恒指,事实上内银股那盘数,到底有几多真几多假,相信许多基金经理也说不清楚,但既然中国愿意派”定心丸”,基金只能成为羊群跟住大队入货,近日开始有机会投资者及基金反手增持内银.思捷(0330.HK)供股大戏将会逐步水落石出.昨日供股权交易完结,基金股东Lone Pine Capital原来一早在供股权挂牌日散货,最重要的关键是谁要货?

创维数码(0751.HK)自早前公布10月中国内地LED液晶电视机销量增长1.12倍后,3D电视带来另一轮换机潮,令其备受看好.敏华(1999.HK)股价由天堂跌落地底,半年纯利升53.6%,10月份美国订单上升,昨日股价急升9.8%.创科(0669.HK)继续成为美国房地产复苏副产品,家得宝季绩理想,带动其股价上升.经过9月-10月的反弹后,港股进入选股期,股价低不是唯一标准,交到数才最重要.另一只中资股具指标性的公司是绿城(3900.HK),它代表着内房求生意志,也代表着残股灾难的结束.媒体报道,绿城管理层表示,不排除重新派发末期股息.上周基金股东配股后,其股价具承接力,昨日再见新高.正如民企翻身三部曲所提及,民企要令投资者重建信心,分钱是好方法,大手派息或回购均会是正面讯号.(B02)

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欧罗兑日圆短仓回报佳 /苏子

有欧罗之父之称的蒙代尔日前访港时表示,若要摆脱目前各国危机的困局,大前提便要令各国的经济重拾活力,而重拾活力的方法便是要继续有印银纸的QE措施,而不是硬推紧缩的自讨苦吃措施.事实上,目前欧债危机的困局便是财困的欧猪国家欠缺资金偿还债务,以及因为政治压力难以大幅削减政府开支,并因此造成一场对全球经济体系影响深远的连锁危机.认同欧洲央行大印银纸确实可以解决欧猪国家欠缺资金还债的问题,但相信德国央行将有极高机会继续不容许欧洲央行作出这种行动,故担心欧债危机最终爆煲,祸及全球经济的可能性不容抹煞.

担心最终解决危机的方法,便是德国要离开欧罗区,而离开的好处便是欧罗将因此大幅贬值,从而令到欧洲债务国的负担逐步减轻,并且可以令出口产品变得便宜而回复竞争优势.正正由于欧债危机未来的发展势头仍然存在着重大变数,故相信,市场的避险情绪仍会继续主宰汇市未来的走势.因此,具备避险功能的美元及日圆出现大幅走低的可能性亦会下降.

由此观之,逢低吸纳美元及日圆仍然是有较高胜算的中线入市策略,其中日圆可能表现更佳,而欧罗汇价却会面对较严峻的沽压,故投资者逢高入市建立欧罗兑日圆短仓应有较佳的回报.欧罗兑日圆自今年9月7日以来一直稳守在100天SMA支持以上,目前此支持可视作好淡判别位,一旦失守,预料随后将呈现一浪低于一浪的中期下跌浪.反之,稳守之上便不宜看得太淡.(B12)