〔港报财经评论〕内地环保股,前途无限量--经济日报11月15日

内地环保股,前途无限量 /林瑞芬

内银股昨普遍回升,支持港股反弹,恒指及国指分别升1.2%及1.72%,收报21,441及10,405.可惜,大市成交额只有483亿港元,未能确认是技术反弹,还是重回升浪.中国十八大昨闭幕,选出新一届中国委员会,等埋政治局常委人选选出,政治见明朗化,标志未来五年甚至十年中国经济发展新的一页.转型路上要经历几番波折,盼望改革路上虽然是反覆,但前路是光明.A股筑底的波折,股民还在深刻体会.中国目前积极筑建一个有利股市中、长期发展的环境,RQFII及QFII加大力度,及传言将实行差异化股息红利税政策,以减轻长期持股者的税务负担,均是优待长线投资者,而非投机者.这样的环境筑建,不一定即时对股市带来爆炸性的利好,只有经济配合,由稳转重拾升轨、企业利润由跌转升,重拾升轨,才能见到前期工程筑建的成效.对A股,只有耐心等待.上证昨收报2,055,升7.53点.

中国经济的结构调整路上,造就中期受惠国策股份,可首推节能环保股.与以往历届不同,环境保护不再单独提及.环境保护部部长周生贤在十八大新闻记者招待会表示,”我国力争建设美丽中国”.”美丽中国”的提法首次出现,也同时释放出强烈的讯号,表明国家将对环境保护有后续的政策呵护.大形势如此,相关受惠股逢低吸该是较明确之路,当中中国光大国际(0257.HK),较具规模及有往绩可追寻,较值得中期跟进.先看股价表现,8月以每股3.58港元配股3.5亿股后,股价一路稳守其上,最近已回近配股价.图势分析,该股若无大利淡消息,其长方形走势发展,启示股价在作健康整固打底,以准备走上更高台阶,谋突破4.2港元.从券商报告显示,8月负责配股的摩根大通,11月发表报告,目标上望4.6港元.9月、10月野村证券、美银美林及BNP分别看目标4.93港元、4.8港元和4.61港元.基本上,一致剑指目标价望4港元楼上,故从股价目前接近较低水平可考虑分注收集,3.6港元至现价收集,3.5港元止蚀,昨收报3.78港元.

基本面分析,光大国际的垃圾发电业务最具前景,在业内累积不少经验,其垃圾发电项目符合欧盟2,000标准,是全国唯一一家垃圾发电烟气排放达欧盟标准的公司,因此竞争加剧的市场中,具有优势.这从今年度集团获得相关项目的IRR可超过15%,超过自身以往12%-15%水平,以及在一半项目为当地政府所力邀的可见优势.截至今年6月底止中期业绩显示,集团期内录得持续经营业务的营业额按年减21%至13.87亿港元,主因是主营业务收入结构调整有关,整体EBITDA增15.5%,核心盈利增14.2%,维持增速.该股业务稳中发展,股价中期走势望稳中有升.(009)

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用电好转,经济回暖 /余少文

中共十八大会议结束,中国内地股市先跌后升,带动国企指数结束四连跌.而中国内地10月社会用电量和发电量都出现淡季不淡现象,或反映中国内地经济温和上升并非政治因素,只要新领导人再推波助澜,大市前途光明.A股昨日午后逆转,先跌后升,刺激国企指数全日升175点或1.7%,收10,405点,主要是内银股反弹带动,同时有70%主板H股随大市上升,可惜成交额只有112亿港元,跟A股一样反弹成交缩,或反映国指调整仍未结束.至于红筹指数升46点或1.1%,收4,184点,成交额41亿港元,内房股和能源股成为领涨行业.

十八大结束后,市场焦点放在今日上午的新领导人记者会身上,出场次序可反映领导人排名,除了”习李”组合外,到时便知晓全国人大委员长和全国政协主席的继任人.只是新领导人记者会一旦无料到,则A股和H股岌岌可危,新领导人上场后都会尊重旧领导人,加上政策要有连贯性,以及要等明年3月全国人大会议通过政府人事安排,包括国务院总理、副总理等,故新领导人上场初期应不会有太大动作,尤其中国内地经济似乎已见底下,未来数月或是领导人过渡期,要到明年初才有新招出台,故近日见到国指期指出现低水,又往往在尾市才出现这现象,未知是否有人部署淡仓.

由于环球投资者担心美国财政悬崖,财政悬崖会否影响中国内地经济复苏,有待观望,但国家能源局昨日公布的10月用电量有好消息,反映中国内地10月经济确实回暖,而不是十八大政治因素所造出来的经济好转假象.因为当月社会用电量升6.1%至3,998亿千瓦时,跟同期发电量升6%至3,898亿千瓦时一样,是七个月来最大单月升幅.其中工业用电量升5.9%,第三产业用电量升10.4%,都是近期最大单月升幅,出现淡季不淡现象.若然中国内地经济能摆脱美国财政悬崖阴影,可支持内银股、保险股、内房股、电力股、水泥股等经济概念股向好,或是内银股等昨日造好原因之一.但电力企业正面对电煤价格并轨的压力,因为中国内地盛传重点合同价会市场化,即一向低于市场价格的合同价会相应调高,尽管目前两个价格已接近,惟始终会推高电力企业的短期成本,但对合同煤为主的中国神华(1088.HK)则会利好.(010)