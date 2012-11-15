〔香港个股〕利丰预期欧洲市场出现双位数下滑,但美国可有单位数自身成长

路透香港11月15日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司(0494.HK)周四表示,预期欧洲市场会出现双位数下滑,但美国市场则有单位数的自身成长(Organic growth).

利丰今日召开分析员会议,但公司并未给予细节.

本地时间上午9:39时,利丰跌1.84%至12.82港元,过去一个月来升7.20%;大盘恒生指数.HSI跌1.16%.

1906年由成立的利丰公司,目前是全球最主要的分销、采购集团,主要客户涵盖家用品、衣鞋等行业,被视为是终端消费的风向球,主要客户包括沃尔玛(walmart)(WMT.N)及Target(TGT.N).(完)

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