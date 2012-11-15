〔香港个股〕利丰预期欧洲市场出现双位数下滑,但美国可有单位数自身成长

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港11月15日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司(0494.HK)周四表示,预期欧洲市场会出现双位数下滑,但美国市场则有单位数的自身成长(Organic growth).
利丰今日召开分析员会议,但公司并未给予细节.
本地时间上午9:39时,利丰跌1.84%至12.82港元,过去一个月来升7.20%;大盘恒生指数.HSI跌1.16%.
1906年由成立的利丰公司,目前是全球最主要的分销、采购集团,主要客户涵盖家用品、衣鞋等行业,被视为是终端消费的风向球,主要客户包括沃尔玛(walmart)(WMT.N)及Target(TGT.N).(完)
浏览利丰公司其他新闻,请点选[0494.HK-CMN]
--记者 李珊珊/郭经伟; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选