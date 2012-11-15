〔香港新股〕人保集团初步拟发售68.98亿股H股,筹资高至40亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港11月15日电---据路透周四获得的文件显示,中国人民保险集团股份有限公司香港首次公开发售(IPO)拟发行68.98亿股H股,相当于扩大后股本16.7%的股份.
一名消息人士对路透称,预计人保集团是次IPO的筹资额高至40亿美元.
文件显示,人保集团初步拟发售68.982亿股H股股份,另设有15%的超额配售权,可额外发行约10.347亿股,使总数增至79.3亿股.
人保集团于11月15-23日进行预先推介,该公司为中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的母公司.(完)
--记者 雷美珍/Elzio Barreto; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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