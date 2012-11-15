〔香港新股〕人保集团为其筹资高至40亿美元的IPO开始预先推介(更新版)

(新增更多详情)

* 人保集团香港IPO拟初步发售68.98亿股H股--文件

* 拟筹资高至40亿美元--消息

* 今天起进行预先推介,本月底定价

记者 雷美珍

路透香港11月15日电---中国主要综合性保险金融集团--中国人民保险集团股份有限公司开始为其高至40亿美元的香港首次公开发售(IPO)进行预先推介,这是相隔逾一年以来本地最大型新股集资活动.

据路透周四获得的文件显示,人保集团初步拟发售68.98亿股H股,相当于扩大后股本16.7%的股份.若设入15%的超额配售权而额外发行约10.347亿股H股,上市后的股本总数将增至424.24亿股股份.

是次拟发售新股,其中95%的股份以国际配售形式销售,余下5%作公开发售.

人保集团由今天起至下周五(23日)进行预先推介,为正式接受认购"热身",故现阶段尚未定出发行价格.不过据一名消息人士对路透称,预计人保集团是次IPO的筹资额高至40亿美元,主要用于补充资本金.

该名消息人士并称,人保集团拟于下周稍后时间开始路演,本月底定价.

如果成功上市,人保集团将是继友邦保险(1299.HK)之后,香港最大宗新股集资活动.友邦保险于2010年10月香港IPO集资205亿美元.

人保集团原本计划于今年中在香港和上海作A+H上市,然环球市况波动令计划押后.是次香港IPO卷土重来,由瑞信CSGN.VX、中国国际金融、汇丰(HSBA.L)以及高盛(GS.N)担任联席保荐人,新股编号为"1339".

人保集团旗下业务财产保险、人身保险以及资产管理,并参股银行、信托等非保险企业.其主要竞争对手包括中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、平安保险(2318.HK)(601318.SS).人保集团并持有中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的68.98%股权.

以2012年上半年的保费计,人保集团的非寿险市场占有率为36%,排名第一;人身险公司市场份额8.65%,排名第三.

今年上半年,人保集团的收入为1,362亿元人民币,净利49.23亿元,分别按年上升8%及22%.而2011年度的收入2,363亿元,按年上升7.5%;净利51.85亿元,按年升30%,每股盈利0.16元.

今年6月底,人保集团的偿付能力充足率156%,寿险的偿付能力充足率136%.(完)