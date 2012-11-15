〔香港个股〕新地称买家印花税令住宅成交收缩,但公司不会放慢推盘步伐

路透香港11月15日电---香港主要发展商--新鸿基地产(0016.HK)周四表示,政府推出买家印花税(BSD)会令一、二手住宅市场的销售下跌,且近期楼价亦轻微回落,但新地不会减慢推盘步伐,明年中前仍有多个新楼盘陆续推出.

针对海外买家以及以公司名义购入物业的投资者开征的买家印花税于上月底出台后,楼市成交即时急冻.市场认为,该措施对发展商的一手豪宅项目有较大影响,因内地买家或因政策而却步.

新地联席主席郭炳江在公司股东周年大会后对记者表示,BSD推出后楼市淡静下来,楼价亦有轻微回落.他指新地的楼盘多元化,既有中小型住宅也有开发优质住宅,不会改变公司售楼计划.

"我承认(楼市销)量会下跌,但我们不会放慢售楼速度,有楼就会卖,但对卖楼是会有一定影响."他说.

郭炳江相信,政策会令到楼价轻微回落,但由于措施只推出两、三个星期,故对楼价的影响有多大,仍要更多时间观察.

"今天很难预测楼价,尤其是外围的金融影响如何仍不清楚,所以很难预测楼价会跌多少,但短期成交量会收缩."他称.

新地副董事总经理雷霆补充说,新地的楼盘一向以香港本地买家为主,过去一、两年出售的楼盘中,非本地买家占比不足一成,而明年6月底2012/13财政年度完结前,公司将陆续有多个楼盘如期推出.

新地此前设订2012/13年度合同销售目标为350亿港元,低于上年度完成的382亿港元.[ID:nSH0115039]

为应对楼市过热的情况,政府决定调整"额外印花税"(SSD)的税率及延长有关的物业持有期,由原来两年延长至三年;并向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家开征15%的"买家印花税".[ID:nSB2070515]

新地周四午盘初段股价下跌0.88%,报113.1港元;大盘恒生指数.HSI跌0.82%.(完)