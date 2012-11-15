〔中国企业〕复星集团投资维格饼家20%股权,为陆资参股台湾食品业首例

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月15日电---中国最大综合类民营企业集团--复星集团周四表示,以3.6亿台币(约0.77亿元人民币)投资未上市的台湾糕饼业者--维格饼家20%股权,因看好两岸旅游消费需求.
这也是首例陆资参股台湾食品业者.复星集团副董事长兼首席执行官梁信军指出,以凤梨酥为主打产品的维格饼家,预料将持续受惠于两岸旅游消费增长,双方将以资源共享的模式进行合作.
"复星集团非常看好消费和消费升级类的行业前景,而维格正是旅游食品行业的优秀企业代表,将受益于不断增长的两岸旅游消费需求."梁信军在新闻稿中称.
复星的投资案已经获得台湾投审会核准.这也是复星继投资Club MedCMIP.PA、Folli Follie后在境外消费领域的又一投资.
复星集团董事长郭广昌今年3月表示,未来集团新的投资将向消费类转型,预计今年在该领域的投资规模将不会低于200-300亿元人民币.[ID:nSB2022417]
台湾现任总统马英九在2008年上任后打开两岸观光大门,来台旅游人数快速增长,至2010年大陆观光客已超越日本,成为赴台第一大国家.至2011年底大陆观光客赴台人次达到178万,占总数约30%.
以上海为基地的复星集团主要五大业务板块为钢铁、矿业、房地产、医药、金融及零售."复星系"繁杂庞大,拥有多家中港上市公司股份,包括复星国际(0656.HK),复星医药(600196.SS)(2196.HK)等,及参股豫园商城(600655.SS),分众传媒FMCN.O,利尔化学(002258.SZ)等.
另外,复星国际还透过复星医药间接持股中国最大药品分销商--国药控股(1099.HK).(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。