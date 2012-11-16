〔香港数据〕第三季GDP按年增1.3%,政府修订全年GDP增长预测至1.2%

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透香港11月16日电---香港政府周五公布,今年第三季度本地生产总值(GDP)按年增长1.3%;而经季节性调整后,GDP按季重见正增长,扩张0.6%.政府并将今年全年GDP增长预测,由原来的1-2%,修订至1.2%.
政府在新闻稿中表示,随着本地和外围价格压力减退,基本通胀率由第一季的5.9%辗转回落至第三季的4.0%,近月进口价格升幅减慢,通胀在今年余下时间可望大致受控.
不过,先进经济体推出新一轮量化宽松,加上过去几个月来本地住宅租金升势再度加快,未来数月消费物价通胀回落的速度将会较早前预期为慢,故将2012年全年的整体和基本消费物价通胀率预测,由8月时的3.7%和4.3%,分别轻微上调至3.9%和4.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1