版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 16:46 BJT

〔香港数据〕第三季GDP按年增1.3%,政府修订全年GDP增长预测至1.2%

路透香港11月16日电---香港政府周五公布,今年第三季度本地生产总值(GDP)按年增长1.3%;而经季节性调整后,GDP按季重见正增长,扩张0.6%.政府并将今年全年GDP增长预测,由原来的1-2%,修订至1.2%.

政府在新闻稿中表示,随着本地和外围价格压力减退,基本通胀率由第一季的5.9%辗转回落至第三季的4.0%,近月进口价格升幅减慢,通胀在今年余下时间可望大致受控.

不过,先进经济体推出新一轮量化宽松,加上过去几个月来本地住宅租金升势再度加快,未来数月消费物价通胀回落的速度将会较早前预期为慢,故将2012年全年的整体和基本消费物价通胀率预测,由8月时的3.7%和4.3%,分别轻微上调至3.9%和4.5%.(完)

浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]

参看相关细节,可点选网址:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐