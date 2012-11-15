〔香港新股〕中国人保集团磋商引入AIG、中国人寿等IPO基石投资者--IFR

路透香港11月15日电---汤森路透旗下IFR周四报导,中国人民保险集团股份有限公司正与美国国际集团(AIG)(AIG.N)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和最少两家其他公司深入磋商,拟引入它们为其价值高至40亿美元香港IPO的基石投资者.

IFR引述数名消息人士称,其他在磋商中的公司包括法国再保险集团Scor(SCOR.PA)和中国国家电网公司[STGRD.UL].

其他亚洲区的保险商,以及多家大型国有企业亦有可能参与成为人保集团的基石投资者,但目前并未签订任何具体协议.

中国人寿和国家电网公司未有回覆查询,而Scor则暂未能接触到.AIG香港的发言人则不作评论.

人保集团为内地主要综合性保险金融集团,据路透周四获得的文件显示,人保集团初步拟发售68.98亿股H股,相当于扩大后股本16.7%的股份.若设入15%的超额配售权而额外发行约10.347亿股H股,上市后的股本总数将增至424.24亿股股份.据一名消息人士对路透称,预计人保集团是次IPO的筹资额高至40亿美元,主要用于补充资本金.[ID:nSH0120061](完)