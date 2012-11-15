〔香港热股〕思捷收升逾两成至半年高点,前主席料为被动投资者(更新版)

(新增公司主席谈话)

* 思捷股价一度大涨逾三成至六个月高点

* 受前主席重新买进持股激励

* 短线消息面利好,基本面仍待考验

* 经营环境改变,前主席或为纯投资者

路透香港11月15日电---拥有"Esprit"品牌的香港大型衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周四股价一度劲升逾三成.前主席邢李(火+原)意外增持股份,引发市场憧憬其将带领思捷重返荣耀,推动股价升至六个月来高点.

不过,公司主席柯清辉在一场电话会议中表示,目前并未接到邢李(火+原)表明要进入董事会,就算邢再入董事会,日常经营仍由行政总裁带领.

"暂时邢先生没有表态要加入董事会,如果有的话,董事会会讨论,"柯清辉说,"(如果)邢先生入局,他的作用是董事,不是管理,日常运作一定是行政总裁去带领."

分析师指出,邢李(火+原)在几乎沽尽持股后重回大股东地位,的确有助于市场信心.然而,现时经营环境已不同,且思捷仍在颠簸转型阶段,涨势仍待基本面考验.

新华汇富分析师周秀成说,"投资人对邢李(火+原)的举措感到意外,也让他们回想起他在担任主席时,思捷的好光景,...对股价是短线的利多."

但他同时指出,邢增持股份不见得能够提振业绩,或是为公司带来实质的帮助,"思捷曾经有过成功的经营模式,透过扩张在欧洲据点而快速成长,但是现在Zara、H&M平价时尚当道,他不见得有这方面的专业."

思捷收盘大涨22.03%至12.96港元,为5月14日以来收盘最高,稍早一度升32.58%至14.08港元;大盘恒生指数.HSI则跌1.55%.

邢李(火+原)于11月7日按平均价每股11.669港元,买入逾2,320万股思捷股份,于这次增持后,他于思捷的持股量,由原来的4.79%升至5.99%.计入供股权,邢李(火+原)持股将升至10.33%,将成为思捷第二大单一股东.[ID:nSH0119991]

**退场眼光精准**

Esprit品牌在美国创立,在香港商人邢李(火+原)担任主席期间,逐渐将版图扩展至亚洲及欧洲地区.其明星太太林青霞,让这个品牌获得两岸三地消费者的高度注意,一度成为时尚品牌,股价并在2007年达到120港元以上的高价.

邢李(火+原)先在2006年辞去公司主席,2008年1月再辞去非执行董事,正式退出思捷经营团队.自邢李(火+原)退下后,思捷近年的高层人事变动频频,再加上品牌老化,以及平价时尚品牌如西班牙Inditex集团(ITX.MC)旗下Zara品牌,以及瑞典Hennes & Mauritz (H&M)(HMb.ST)崛起,思捷业绩一落千丈,2010/11年度净利更是按年大减98%.

根据联交所资料,邢李(火+原)于2003年至2010年陆续出售持股,使其持股由2003年4月的42%,减少至2010年2月的1.79%.思捷股价在一年后因业绩不佳而跌至历史低点,令市场对邢李(火+原)眼光的精准刮目相看.本地媒体估算,其套现所得可能在200-240亿港元间,思捷目前市值约247亿港元.

根据福布斯,邢李(火+原)财富总值在香港地区排名第14.

浏览思捷股价变化以及邢李(火+原)较大股份变动图,请点选:(link.reuters.com/qun93t)

丰盛金融资产管理董事黄国英说,"心理层面,这有助于市场信心,但是,我们认为邢会是个单纯的投资人(passive investor).现时经营环境已经不同,而且邢的年纪也大了."

思捷在去年9月在公布惨淡的业绩之际,也推出一项花费达185亿港元,为期四年的转型计划.但计划推出后,包括财务总监、董事会主席,以及该计划的推手--前任集团行政总裁Ronald van der Vis相继辞职,令市场对思捷转型之路感到担心.

柯清辉指出,作为股东之一的邢李(火+原)也认为思捷需要作出改革,"如行旧路,没有出路."

思捷并在上月底提出供股计划,建议按2:1的比例进行供股,供股价为8港元,筹资至多52.5亿港元,为执行公司的转型计划提供资金,其股价翌日一度挫跌逾15%.[ID:nSH0118105]

大华继显分析师何建德称,"这项供股计划显示公司业绩前景可能没有市场预期地那么乐观,同时管理层也多次强调,思捷还是在转型初期,这段期间将是支出的高峰."

他预期,未来几个月市场可能会下修对于思捷的获利预估,对股价形成压力.大华继显给予思捷"卖出"评级,目标价在4港元.

思捷环球今年稍早向主要竞争对手--拥有Zara品牌的西班牙Inditex集团挖角分销及营运总监Jose Manuel Martínez Gutiérrez,出任思捷的行政总裁,市场观望新管理层上场会否能令定位不明的思捷,能走向新的领域,重振"Esprit"品牌.(完)

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--记者 李珊珊/梁慧仪/郭经伟; 审校 张喜良/黄凯

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