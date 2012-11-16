《香港报摘》--经济日报11月16日

* 要闻版头条:

--中共新一届领导层诞生,出任中共总书记、中央军委主席的习近平率领新任6名中央政治局常委亮相,明年3月料将接任国家主席.而李克强作为总理人选在新一届政治局常委中排名第二,为14年来首次.习李体制强势登场,将开启中国新时代.

* 其他:

--思捷环球(0330.HK)获前主席邢李(火+原)重新入股,股价出现条件反射式上升,一度涨33%,成为第三大升幅港股,市值亦暴涨45亿港元.

--人保集团承销商之一美银美林估计,人保集团的估值介乎1,223-1,527亿元人民币,相当于内含价值1.9-2.37倍.

--内地传媒引述中国证监会副主席姚刚称,近年中国逐步在A股市场将非流通股份转为全流通,监管层正在考虑H股全流通的问题.

--由长实(0001.HK)分拆的酒店套房业务Horizon昨日进行上市聆讯后已初步过关,预期最快12月3日招股,集资规模约39-62.4亿港元.

--新鸿基地产(0016.HK)联席主席兼董事总经理郭炳江连任董事的决议案,遭到超过20%投票股东反对,MSCI明晟旗下独立议案投资顾问ISS报告指出,投反对票是要向董事会传递一个信息,任命独立于郭氏家族的掌舵人这一改变势在必行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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