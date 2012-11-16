《香港报摘》--经济日报11月16日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
* 要闻版头条:
--中共新一届领导层诞生,出任中共总书记、中央军委主席的习近平率领新任6名中央政治局常委亮相,明年3月料将接任国家主席.而李克强作为总理人选在新一届政治局常委中排名第二,为14年来首次.习李体制强势登场,将开启中国新时代.
* 其他:
--思捷环球(0330.HK)获前主席邢李(火+原)重新入股,股价出现条件反射式上升,一度涨33%,成为第三大升幅港股,市值亦暴涨45亿港元.
--人保集团承销商之一美银美林估计,人保集团的估值介乎1,223-1,527亿元人民币,相当于内含价值1.9-2.37倍.
--内地传媒引述中国证监会副主席姚刚称,近年中国逐步在A股市场将非流通股份转为全流通,监管层正在考虑H股全流通的问题.
--由长实(0001.HK)分拆的酒店套房业务Horizon昨日进行上市聆讯后已初步过关,预期最快12月3日招股,集资规模约39-62.4亿港元.
--新鸿基地产(0016.HK)联席主席兼董事总经理郭炳江连任董事的决议案,遭到超过20%投票股东反对,MSCI明晟旗下独立议案投资顾问ISS报告指出,投反对票是要向董事会传递一个信息,任命独立于郭氏家族的掌舵人这一改变势在必行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。