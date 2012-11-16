《香港报摘》--信报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
* 头版头条:
--习近平正式接任中共总书记和中央军委主席,随后率领新一届政治局常委亮相,他的讲话出现次数最多的词语是人民.
* 其他:
--思捷环球(0330.HK)主席柯清辉表示,公司前主席邢李(火+原)认为思捷需要改革,走旧路难有出路,但邢李(火+原)是投资者,不见得思捷正进行的改革会因此受影响.而公司欢迎对集团有贡献的人加入董事会.
--MSCI明晟公布半年度指数检讨结果显示,香港电讯(6823.HK)和太古地产(1972.HK)纳入MSCI香港指数.MIHK00000PHK.
--世界黄金协会称,黄金交易所买卖基金(ETF)的投资产品于今年第三季需求按年增加56%,达136吨.
--新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳联称,对于竞争对手会德丰(0020.HK)公司主席吴光正私人购入大量新地股份,事前并不知情,而他没有正面回应两家公司会否有进一步合作.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。