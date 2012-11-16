《香港报摘》--信报11月16日

* 头版头条:

--习近平正式接任中共总书记和中央军委主席,随后率领新一届政治局常委亮相,他的讲话出现次数最多的词语是人民.

* 其他:

--思捷环球(0330.HK)主席柯清辉表示,公司前主席邢李(火+原)认为思捷需要改革,走旧路难有出路,但邢李(火+原)是投资者,不见得思捷正进行的改革会因此受影响.而公司欢迎对集团有贡献的人加入董事会.

--MSCI明晟公布半年度指数检讨结果显示,香港电讯(6823.HK)和太古地产(1972.HK)纳入MSCI香港指数.MIHK00000PHK.

--世界黄金协会称,黄金交易所买卖基金(ETF)的投资产品于今年第三季需求按年增加56%,达136吨.

--新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳联称,对于竞争对手会德丰(0020.HK)公司主席吴光正私人购入大量新地股份,事前并不知情,而他没有正面回应两家公司会否有进一步合作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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