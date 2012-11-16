《香港重要政经日程》--11月16日-11月23日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月16日(周五)
-- 香港公布第三季度GDP.
-- 恒生指数.HSI第三季度检讨.
-- 第廿五届AVCJ私募股权及风险投资年度论坛.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第三季业绩.
-- 山东墨龙(1066.HK)公布第三季业绩.
-- 保华建业(0577.HK)公布中期业绩.
-- 保华集团(0498.HK)公布中期业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.
--10:00 时代集团控股(1023.HK)周年股东大会.
--10:00 安域亚洲(0645.HK)特别股东大会.
--10:00 同方泰德(1026.HK)特别股东大会.
--10:00 融达控股(0948.HK)特别股东大会.
--10:30 中建科技(0261.HK)特别股东大会.
--11:30 东力实业(0978.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月19日(周一)
-- 公布8-10月失业率.
-- 国美电器(0493.HK)公布第三季业绩.
-- 华宝国际(0336.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.
-- 资本策略地产(0497.HK)公布中期业绩.
-- 香港经济日报(0423.HK)公布中期业绩.
-- 开明投资(0768.HK)公布中期业绩.
--09:30 晨讯科技(2000.HK)特别股东大会.
--10:00 沿海家园(1124.HK)特别股东大会.
--10:00 蒙古投资(0402.HK)特别股东大会.
--11:00 金管局总裁陈德霖出席立法会会议简介第三季外汇基金投资情况.
--11:00 现代教育(1082.HK)周年股东大会.
--14:00 科联系统(0046.HK)特别股东大会.
--14:30 中国基建投资(0600.HK)特别股东大会.
11月20日(周二)
-- 理文造纸(2314.HK)公布中期业绩.
-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.
-- 鸿兴印刷(0450.HK)公布中期业绩.
-- 兴胜创建(0896.HK)公布中期业绩.
-- 博富临置业(0225.HK)公布全年业绩.
-- 东南国际集团(0726.HK)公布中期业绩.
-- 优派能源(0307.HK)公布中期业绩.
-- 卓越金融(0727.HK)公布中期业绩.
-- 盈进集团(1386.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国保绿资产(0397.HK)特别股东大会.
--09:30 田生地产(0183.HK)周年股东大会.
--09:30 新华文轩(0811.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 金匡企业(0286.HK)特别股东大会.
--10:00 深圳中航实业(0161.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:30 南顺(香港)(0411.HK)周年股东大会.
--11:00 新世界百货中国(0825.HK)周年股东大会.
--11:00 万佳锡业(0195.HK)特别股东大会.
--11:00 南海石油(0076.HK)特别股东大会.
--14:30 鼎亿集团投资(0508.HK)特别股东大会.
11月21日(周三)
-- 华润创业(0291.HK)公布第三季业绩.
-- 中港照相(1123.HK)公布中期业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.
-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.
-- 香港兴业(0480.HK)公布中期业绩.
-- 现代美容(0919.HK)公布中期业绩.
-- 东方表行(0398.HK)公布中期业绩.
-- 日东科技(0365.HK)公布中期业绩.
-- 德永佳集团(0321.HK)公布中期业绩.
--10:00 瑞安建业(0983.HK)特别股东大会.
--10:00 新华汇富金融(0188.HK)周年股东大会.
--10:30 中国环境资源(1130.HK)周年股东大会.
--11:00 新世界中国0917.HK周年股东大会.
--11:45 新世界发展(0017.HK)周年股东大会.
--15:00 中海油(0883.HK)特别股东大会.
*11月22日(周四)
-- 公布10月消费物价指数(CPI).
-- 昌明投资(1196.HK)公布中期业绩.
-- 中信21世纪(0241.HK)公布中期业绩.
-- 鼎亿集团(0508.HK)公布中期业绩.
-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.
-- 怡邦行(0599.HK)公布全年业绩.
-- 勤达集团(1172.HK)公布中期业绩.
-- 先施表行(0444.HK)公布中期业绩.
-- 耀莱集团(0970.HK)公布中期业绩.
-- 协同通信(1613.HK)公布中期业绩.
--10:00 毅兴行(1047.HK)周年股东大会.
--11:00 中国金融国际(0721.HK)周年股东大会.
--15:30 锦艺纺织(0565.HK)周年股东大会.
--15:30 海王集团(0070.HK)周年股东大会.
*11月23日(周五)
-- 旭辉控股(0884.HK)首日挂牌.
-- 卡撒天娇(2223.HK)首日挂牌.
-- 包浩斯国际(0483.HK)公布中期业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布中期业绩.
-- 中国环保科技(0646.HK)公布中期业绩.
-- 中国铁联传媒(0745.HK)公布中期业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- 永义国际(1218.HK)公布中期业绩.
-- 昊天能源(0474.HK)公布中期业绩.
-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.
-- 国际娱乐(1009.HK)公布中期业绩.
-- JOYCE时装(0647.HK)公布中期业绩.
-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.
-- 金利丰(1031.HK)公布中期业绩.
-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.
-- 万保刚集团(1213.HK)公布中期业绩.
-- 东方报业(0018.HK)公布中期业绩.
-- 互太纺织(1382.HK)公布中期业绩.
-- 中亚能源(0850.HK)公布中期业绩.
-- 丽盛集团控股(1004.HK)公布中期业绩.
-- 森信纸业(0731.HK)公布中期业绩.
-- 中聚电池(0729.HK)公布中期业绩.
-- 大凌国际(0211.HK)公布中期业绩.
-- 添利工业国际(0093.HK)公布中期业绩.
-- 东力实业(0978.HK)公布中期业绩.
-- 皓天财经集团(1260.HK)公布中期业绩.
-- 志道国际(1220.HK)公布中期业绩.
-- 中发展控股(0475.HK)公布中期业绩.
--11:00 光汇石油(0933.HK)周年股东大会.
--12:00 中华汽车(0026.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。