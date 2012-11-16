版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 08:47 BJT

《香港重要政经日程》--11月16日-11月23日

=====================今日香港主要政经消息==========================

11月16日(周五)

-- 香港公布第三季度GDP.

-- 恒生指数.HSI第三季度检讨.

-- 第廿五届AVCJ私募股权及风险投资年度论坛.

-- 百盛集团(3368.HK)公布第三季业绩.

-- 山东墨龙(1066.HK)公布第三季业绩.

-- 保华建业(0577.HK)公布中期业绩.

-- 保华集团(0498.HK)公布中期业绩.

-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.

-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.

--10:00 时代集团控股(1023.HK)周年股东大会.

--10:00 安域亚洲(0645.HK)特别股东大会.

--10:00 同方泰德(1026.HK)特别股东大会.

--10:00 融达控股(0948.HK)特别股东大会.

--10:30 中建科技(0261.HK)特别股东大会.

--11:30 东力实业(0978.HK)特别股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

11月19日(周一)

-- 公布8-10月失业率.

-- 国美电器(0493.HK)公布第三季业绩.

-- 华宝国际(0336.HK)公布中期业绩.

-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.

-- 资本策略地产(0497.HK)公布中期业绩.

-- 香港经济日报(0423.HK)公布中期业绩.

-- 开明投资(0768.HK)公布中期业绩.

--09:30 晨讯科技(2000.HK)特别股东大会.

--10:00 沿海家园(1124.HK)特别股东大会.

--10:00 蒙古投资(0402.HK)特别股东大会.

--11:00 金管局总裁陈德霖出席立法会会议简介第三季外汇基金投资情况.

--11:00 现代教育(1082.HK)周年股东大会.

--14:00 科联系统(0046.HK)特别股东大会.

--14:30 中国基建投资(0600.HK)特别股东大会.

11月20日(周二)

-- 理文造纸(2314.HK)公布中期业绩.

-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.

-- 鸿兴印刷(0450.HK)公布中期业绩.

-- 兴胜创建(0896.HK)公布中期业绩.

-- 博富临置业(0225.HK)公布全年业绩.

-- 东南国际集团(0726.HK)公布中期业绩.

-- 优派能源(0307.HK)公布中期业绩.

-- 卓越金融(0727.HK)公布中期业绩.

-- 盈进集团(1386.HK)公布中期业绩.

--09:00 中国保绿资产(0397.HK)特别股东大会.

--09:30 田生地产(0183.HK)周年股东大会.

--09:30 新华文轩(0811.HK)在中国举行特别股东大会.

--10:00 金匡企业(0286.HK)特别股东大会.

--10:00 深圳中航实业(0161.HK)在中国举行特别股东大会.

--10:30 南顺(香港)(0411.HK)周年股东大会.

--11:00 新世界百货中国(0825.HK)周年股东大会.

--11:00 万佳锡业(0195.HK)特别股东大会.

--11:00 南海石油(0076.HK)特别股东大会.

--14:30 鼎亿集团投资(0508.HK)特别股东大会.

11月21日(周三)

-- 华润创业(0291.HK)公布第三季业绩.

-- 中港照相(1123.HK)公布中期业绩.

-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.

-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.

-- 香港兴业(0480.HK)公布中期业绩.

-- 现代美容(0919.HK)公布中期业绩.

-- 东方表行(0398.HK)公布中期业绩.

-- 日东科技(0365.HK)公布中期业绩.

-- 德永佳集团(0321.HK)公布中期业绩.

--10:00 瑞安建业(0983.HK)特别股东大会.

--10:00 新华汇富金融(0188.HK)周年股东大会.

--10:30 中国环境资源(1130.HK)周年股东大会.

--11:00 新世界中国0917.HK周年股东大会.

--11:45 新世界发展(0017.HK)周年股东大会.

--15:00 中海油(0883.HK)特别股东大会.

*11月22日(周四)

-- 公布10月消费物价指数(CPI).

-- 昌明投资(1196.HK)公布中期业绩.

-- 中信21世纪(0241.HK)公布中期业绩.

-- 鼎亿集团(0508.HK)公布中期业绩.

-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.

-- 怡邦行(0599.HK)公布全年业绩.

-- 勤达集团(1172.HK)公布中期业绩.

-- 先施表行(0444.HK)公布中期业绩.

-- 耀莱集团(0970.HK)公布中期业绩.

-- 协同通信(1613.HK)公布中期业绩.

--10:00 毅兴行(1047.HK)周年股东大会.

--11:00 中国金融国际(0721.HK)周年股东大会.

--15:30 锦艺纺织(0565.HK)周年股东大会.

--15:30 海王集团(0070.HK)周年股东大会.

*11月23日(周五)

-- 旭辉控股(0884.HK)首日挂牌.

-- 卡撒天娇(2223.HK)首日挂牌.

-- 包浩斯国际(0483.HK)公布中期业绩.

-- 超越集团(0147.HK)公布中期业绩.

-- 中国环保科技(0646.HK)公布中期业绩.

-- 中国铁联传媒(0745.HK)公布中期业绩.

-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.

-- 永义国际(1218.HK)公布中期业绩.

-- 昊天能源(0474.HK)公布中期业绩.

-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.

-- 国际娱乐(1009.HK)公布中期业绩.

-- JOYCE时装(0647.HK)公布中期业绩.

-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.

-- 金利丰(1031.HK)公布中期业绩.

-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.

-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.

-- 万保刚集团(1213.HK)公布中期业绩.

-- 东方报业(0018.HK)公布中期业绩.

-- 互太纺织(1382.HK)公布中期业绩.

-- 中亚能源(0850.HK)公布中期业绩.

-- 丽盛集团控股(1004.HK)公布中期业绩.

-- 森信纸业(0731.HK)公布中期业绩.

-- 中聚电池(0729.HK)公布中期业绩.

-- 大凌国际(0211.HK)公布中期业绩.

-- 添利工业国际(0093.HK)公布中期业绩.

-- 东力实业(0978.HK)公布中期业绩.

-- 皓天财经集团(1260.HK)公布中期业绩.

-- 志道国际(1220.HK)公布中期业绩.

-- 中发展控股(0475.HK)公布中期业绩.

--11:00 光汇石油(0933.HK)周年股东大会.

--12:00 中华汽车(0026.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐