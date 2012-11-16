《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月16日

路透香港11月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7511港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低28.57点,或0.23%,报12,542.38点.因谨慎的投资人采取守势.[ID:nSB2103409] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 202.060 -0.84 9260 15.662 -0.50 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.370 0.10 25770 3.215 -1.07 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.080 -0.61 93884 83.836 -0.31 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.330 0.12 74230 22.390 0.63 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 130.110 -0.54 17861 10.085 -0.15 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 100.710 -1.05 13888 7.806 -0.56 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 47.810 0.63 335197 74.116 0.22 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 52.110 0.13 39115 4.039 1.23 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.370 -1.24 198316 11.138 -0.19 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.410 0.21 64766 11.169 -0.63 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 32.230 0.91 32393 6.245 -1.18 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.400 -1.52 39163 3.317 -2.43 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.730 -1.30 3542 1.297 -51.07 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.280 -0.87 45736 0.353 -3.16 (完) --整理 雷美珍