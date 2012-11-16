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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 08:49 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月16日

路透香港11月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7511港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低28.57点,或0.23%,报12,542.38点.因谨慎的投资人采取守势.[ID:nSB2103409]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  202.060   -0.84       9260            15.662      -0.50
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.370    0.10      25770             3.215      -1.07
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.080   -0.61      93884            83.836      -0.31
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.330    0.12      74230            22.390       0.63
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.110   -0.54      17861            10.085      -0.15
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  100.710   -1.05      13888             7.806      -0.56
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.810    0.63     335197            74.116       0.22
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.110    0.13      39115             4.039       1.23
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.370   -1.24     198316            11.138      -0.19
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.410    0.21      64766            11.169      -0.63
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   32.230    0.91      32393             6.245      -1.18
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.400   -1.52      39163             3.317      -2.43
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.730   -1.30       3542             1.297     -51.07
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.280   -0.87      45736             0.353      -3.16 (完)

  --整理 雷美珍

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