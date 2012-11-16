《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透香港11月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7511港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低28.57点,或0.23%,报12,542.38点.因谨慎的投资人采取守势.[ID:nSB2103409] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 202.060 -0.84 9260 15.662 -0.50 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.370 0.10 25770 3.215 -1.07 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.080 -0.61 93884 83.836 -0.31 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.330 0.12 74230 22.390 0.63 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.110 -0.54 17861 10.085 -0.15 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 100.710 -1.05 13888 7.806 -0.56 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.810 0.63 335197 74.116 0.22 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.110 0.13 39115 4.039 1.23 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.370 -1.24 198316 11.138 -0.19 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.410 0.21 64766 11.169 -0.63 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 32.230 0.91 32393 6.245 -1.18 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.400 -1.52 39163 3.317 -2.43 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.730 -1.30 3542 1.297 -51.07 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.280 -0.87 45736 0.353 -3.16 (完) --整理 雷美珍
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。