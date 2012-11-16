〔港报财经评论〕以低增长换取高质素时代--信报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
以低增长换取高质素时代 /习广思
全球市场焦点落在中国领导人交接,没有重大政策推出,但新班子上场,代表过去一年多以来的政治不明朗因素已消退,这些人与事,反映未来五年统治思维的转变.虽然市场舒了一口气,但股市却藉机回落.当政治明朗化后,由憧憬回到现实,正是股市调整的理由.正如美股一样,奥巴马上台后,股市利用”财政悬崖”忧虑炒作,但悬崖是已知的财政风险,只是投资者重新拿此作调整理由而已.相信在奥巴马未开出较明朗的悬崖方案前,美股调整不会那么快结束.中国内地A股在中共新班子露面后急跌,拖累恒指跌幅扩大,看淡的投资者再一日杀牛.恒指承接美股低开,重磅股腾讯(0700.HK)季绩低于预期,内银坏账上升,尾市跌幅扩大,并以接近全日低位收市,报21,108点,下跌333点.
由月初高位22,149点计,恒指至今下跌逾1,000点,20,900-21,000点是短期支持.事实上,大市调整集中在一些早前大幅反弹的股份,尤见水泥股、机械设备股沽压未停,但部分业绩交到数且派息的股份,均有不错表现,科技股代表是联想(0992.HK),零售股代表有莎莎(0178.HK).早前公布季绩的公司,譬如昆仑能源(0135.HK)、中海油服(2883.HK)这些绩优股,应该逢低吸纳.
以中共政局酿变为主题,皆因这届领导人的换届,除了意味着中共党内政治变革外,也意味中国经济发展方向大改革.当初所提及的三个人物,习与李自然是主要人物,而由始至终最为关键的人物,其实是王岐山.王岐山熟悉金融事务,做事作风强悍,是党内少数极具国际视际的人物,他也与铁面朱熔基有交情.事实上,昨日公布七位政治局常委的任命,王岐山担任中纪委书记,及至习近平呼应胡锦涛提出的肃贪,叫人意外之余,也令市场有不少解读.从王岐山的往绩看,无论是当年粤投重组、广国投破产案的风波,或者北京沙士事件,王岐山被媒体称为”救火队长”,其强悍作风甚至被拿来与朱熔基比较.中国肃贪,火头处处.”救火队长”任务是打贪,可见中共未来清理内部腐败的决心.然而,再考虑到其熟悉金融的背景,过去十年中国内地官员靠送表送古董,这只是门面工夫,真正图利的地方是资本市场,国企及地方官员除了在基建项目中利益输送,资产上市及内幕买卖也是资产大转移之地.如是观之,“救火队长”要肃贪,某程度上也意味着未来在金融市场上或有另一场大整顿.(B04)
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欧罗有望摆脱弱势 /苏子
上周五英镑兑美元失守上月23日的1.5910低位支持后,踏入本周走势便明显转弱,前天更跌破200天SMA支持收市,幸而昨天欧洲入市后,汇价仅下跌至1.5827水平已有止跌回稳的迹象.英镑兑美元已自上述低位返回200天SMA以上,如昨晚汇价可以进一步回升至100天SMA以上收市,预料今天可望进一步造好,并在周线图上高收及呈现利好下周的锤头利好形态.反之,若然200天SMA在昨晚得而复失,到今天更进一步跌至50周SMA的1.5805支持以下波动及收市,则下周英镑兑美元的走势将不会好得到哪里去,预料汇价进一步跌至今年8月28日的1.5751低位以下,并继续往下寻底的机会将大幅提高.
美元兑日圆上周的走势虽然十分恶劣,但本周却未见进一步下试上月18日的78.96低位,汇价于本周二触及79.17低位后便已止跌回稳,到本周三及昨天更连续两个交易天向上急升,昨天欧洲市美元兑日圆已突破本月2日的80.67高位,以及20天保历加通道的80.61顶部阻力,暂时最高曾见81.24水平.本周美元兑日圆跌不下去并且可以向上出现破顶爆升的情况,故汇价很大可能已正式结束自今年3月15日的84.17高位开始的下跌浪.短线而言,美元兑日圆的关键阻力位是,今年3月中旬开始下跌浪的61.8%反弹目标,即81.47,若今天美元兑日圆可顺利在此阻力以上收市,基本上已可确认此下跌浪已告一段落,后市预料将以大涨小回的模式上试今年的高位.欧罗兑美元于昨天欧洲市早段曾突破10天SMA阻力,最高曾见1.2773水平,此高位十分接近上周五所造的1.2789高位.如昨晚欧罗兑美元有力再升并在此高位阻力以上收市,预料汇价结束连续三周的弱势及有利下周上升,正式返回200天SMA的1.2810关键阻力以上波动.(B09)
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。