〔港报财经评论〕以低增长换取高质素时代--信报11月16日

以低增长换取高质素时代 /习广思

全球市场焦点落在中国领导人交接,没有重大政策推出,但新班子上场,代表过去一年多以来的政治不明朗因素已消退,这些人与事,反映未来五年统治思维的转变.虽然市场舒了一口气,但股市却藉机回落.当政治明朗化后,由憧憬回到现实,正是股市调整的理由.正如美股一样,奥巴马上台后,股市利用”财政悬崖”忧虑炒作,但悬崖是已知的财政风险,只是投资者重新拿此作调整理由而已.相信在奥巴马未开出较明朗的悬崖方案前,美股调整不会那么快结束.中国内地A股在中共新班子露面后急跌,拖累恒指跌幅扩大,看淡的投资者再一日杀牛.恒指承接美股低开,重磅股腾讯(0700.HK)季绩低于预期,内银坏账上升,尾市跌幅扩大,并以接近全日低位收市,报21,108点,下跌333点.

由月初高位22,149点计,恒指至今下跌逾1,000点,20,900-21,000点是短期支持.事实上,大市调整集中在一些早前大幅反弹的股份,尤见水泥股、机械设备股沽压未停,但部分业绩交到数且派息的股份,均有不错表现,科技股代表是联想(0992.HK),零售股代表有莎莎(0178.HK).早前公布季绩的公司,譬如昆仑能源(0135.HK)、中海油服(2883.HK)这些绩优股,应该逢低吸纳.

以中共政局酿变为主题,皆因这届领导人的换届,除了意味着中共党内政治变革外,也意味中国经济发展方向大改革.当初所提及的三个人物,习与李自然是主要人物,而由始至终最为关键的人物,其实是王岐山.王岐山熟悉金融事务,做事作风强悍,是党内少数极具国际视际的人物,他也与铁面朱熔基有交情.事实上,昨日公布七位政治局常委的任命,王岐山担任中纪委书记,及至习近平呼应胡锦涛提出的肃贪,叫人意外之余,也令市场有不少解读.从王岐山的往绩看,无论是当年粤投重组、广国投破产案的风波,或者北京沙士事件,王岐山被媒体称为”救火队长”,其强悍作风甚至被拿来与朱熔基比较.中国肃贪,火头处处.”救火队长”任务是打贪,可见中共未来清理内部腐败的决心.然而,再考虑到其熟悉金融的背景,过去十年中国内地官员靠送表送古董,这只是门面工夫,真正图利的地方是资本市场,国企及地方官员除了在基建项目中利益输送,资产上市及内幕买卖也是资产大转移之地.如是观之,“救火队长”要肃贪,某程度上也意味着未来在金融市场上或有另一场大整顿.(B04)

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欧罗有望摆脱弱势 /苏子

上周五英镑兑美元失守上月23日的1.5910低位支持后,踏入本周走势便明显转弱,前天更跌破200天SMA支持收市,幸而昨天欧洲入市后,汇价仅下跌至1.5827水平已有止跌回稳的迹象.英镑兑美元已自上述低位返回200天SMA以上,如昨晚汇价可以进一步回升至100天SMA以上收市,预料今天可望进一步造好,并在周线图上高收及呈现利好下周的锤头利好形态.反之,若然200天SMA在昨晚得而复失,到今天更进一步跌至50周SMA的1.5805支持以下波动及收市,则下周英镑兑美元的走势将不会好得到哪里去,预料汇价进一步跌至今年8月28日的1.5751低位以下,并继续往下寻底的机会将大幅提高.

美元兑日圆上周的走势虽然十分恶劣,但本周却未见进一步下试上月18日的78.96低位,汇价于本周二触及79.17低位后便已止跌回稳,到本周三及昨天更连续两个交易天向上急升,昨天欧洲市美元兑日圆已突破本月2日的80.67高位,以及20天保历加通道的80.61顶部阻力,暂时最高曾见81.24水平.本周美元兑日圆跌不下去并且可以向上出现破顶爆升的情况,故汇价很大可能已正式结束自今年3月15日的84.17高位开始的下跌浪.短线而言,美元兑日圆的关键阻力位是,今年3月中旬开始下跌浪的61.8%反弹目标,即81.47,若今天美元兑日圆可顺利在此阻力以上收市,基本上已可确认此下跌浪已告一段落,后市预料将以大涨小回的模式上试今年的高位.欧罗兑美元于昨天欧洲市早段曾突破10天SMA阻力,最高曾见1.2773水平,此高位十分接近上周五所造的1.2789高位.如昨晚欧罗兑美元有力再升并在此高位阻力以上收市,预料汇价结束连续三周的弱势及有利下周上升,正式返回200天SMA的1.2810关键阻力以上波动.(B09)