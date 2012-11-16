〔港报财经评论〕中港汇转弱,醒目钱避难--经济日报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
中港汇转弱,醒目钱避难 /林瑞芬
美股周三续泻,以色列又闻炮声,令中国政局纵然拨开云雾,中港股市昨难逃跌势.上证及国指分别跌1.2%及1.98%,分别收2,030及10,199.恒指跌1.55%,收21,108,大市成交额529亿港元.中国十八天选出中国委员会及中国政治局常委大事后,下个关注点是12月召开的中国经济工作会议,将决定明年经济发展的路向,这更为关键.上证争持于2,000的生死线,死气沉沉.美股自奥巴马连任后跌个不停,希债借款问题悬而未决、中东局势又突然紧张起来,对港股形成几重障碍.港股月前热钱起哄的利好气氛,似突然消失,港汇轻微转弱.人民币也是.醒目资金避难到香港中华煤气(0003.HK)、电能(0006.HK)及中电(0002.HK),三股昨逆市攀升.港股调整下来,强调谨慎观察为上.国指及恒指双双考验50天线,前者在10,092,后者在21,000.恒指短线试穿21,000的机会不小,但首次试穿或在20,800前有技术反弹.观看小时图技术指标确认超卖,可作藉口.即市的跟进看法,可详看本报网站”即市观点”.
美国的财政悬崖倘年底前解决得来,可能减少明年对经济的震荡.但另一方面,年底前美股也陷入痛苦期,事关向富人开刀,当中资本增值税及股息收益税要大幅提升,你估有钱的股民会选沽股或买市政债券?市政债券为当地政府或代理机构发行,利息收入可豁免联邦收入税和所得税,故成目前最佳避难所.思捷(0330.HK)获邢李源食回头草,股价昨急抽升22%,对小投资者来讲见到即日升势强劲可能心动,但不会心动.毕竟今时今日的思捷,已不是从前的思捷,面对H&M及Zara如斯大的竞争对象,还有传统零售业的变化,思捷想重新振作,要如何变?要多少时间变?这些皆为未知数.邢氏以往是交由CEO去管理,现在入股,顶多给予外界一个”可以财力支持思捷”的形象.
思捷短暂的光辉未必是永恒,与思捷升势相映成趣的,昨有恒隆集团(0010.HK)及腾讯(0700.HK),分别急跌5%及6.9%,收报43.15港元及249.2港元,但认为两股一时的失望未必是永久.恒隆之跌是因被大摩剔出环球标准指数系列中的香港指数,11月30日收市后生效.无疑全球基金有跟进相关指数的会作出相对减持,减持不会等到11月30日才做.而市场没有可能没有风声,所以见恒隆沽空情况显示,早在9月尾已有人不断沽空部署,股价从约52港元而回.由此,认为此段跌浪最多捱埋月尾,之后有机会回升.(009)
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。