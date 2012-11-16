〔港报财经评论〕中港汇转弱,醒目钱避难--经济日报11月16日

中港汇转弱,醒目钱避难 /林瑞芬

美股周三续泻,以色列又闻炮声,令中国政局纵然拨开云雾,中港股市昨难逃跌势.上证及国指分别跌1.2%及1.98%,分别收2,030及10,199.恒指跌1.55%,收21,108,大市成交额529亿港元.中国十八天选出中国委员会及中国政治局常委大事后,下个关注点是12月召开的中国经济工作会议,将决定明年经济发展的路向,这更为关键.上证争持于2,000的生死线,死气沉沉.美股自奥巴马连任后跌个不停,希债借款问题悬而未决、中东局势又突然紧张起来,对港股形成几重障碍.港股月前热钱起哄的利好气氛,似突然消失,港汇轻微转弱.人民币也是.醒目资金避难到香港中华煤气(0003.HK)、电能(0006.HK)及中电(0002.HK),三股昨逆市攀升.港股调整下来,强调谨慎观察为上.国指及恒指双双考验50天线,前者在10,092,后者在21,000.恒指短线试穿21,000的机会不小,但首次试穿或在20,800前有技术反弹.观看小时图技术指标确认超卖,可作藉口.即市的跟进看法,可详看本报网站”即市观点”.

美国的财政悬崖倘年底前解决得来,可能减少明年对经济的震荡.但另一方面,年底前美股也陷入痛苦期,事关向富人开刀,当中资本增值税及股息收益税要大幅提升,你估有钱的股民会选沽股或买市政债券?市政债券为当地政府或代理机构发行,利息收入可豁免联邦收入税和所得税,故成目前最佳避难所.思捷(0330.HK)获邢李源食回头草,股价昨急抽升22%,对小投资者来讲见到即日升势强劲可能心动,但不会心动.毕竟今时今日的思捷,已不是从前的思捷,面对H&M及Zara如斯大的竞争对象,还有传统零售业的变化,思捷想重新振作,要如何变?要多少时间变?这些皆为未知数.邢氏以往是交由CEO去管理,现在入股,顶多给予外界一个”可以财力支持思捷”的形象.

思捷短暂的光辉未必是永恒,与思捷升势相映成趣的,昨有恒隆集团(0010.HK)及腾讯(0700.HK),分别急跌5%及6.9%,收报43.15港元及249.2港元,但认为两股一时的失望未必是永久.恒隆之跌是因被大摩剔出环球标准指数系列中的香港指数,11月30日收市后生效.无疑全球基金有跟进相关指数的会作出相对减持,减持不会等到11月30日才做.而市场没有可能没有风声,所以见恒隆沽空情况显示,早在9月尾已有人不断沽空部署,股价从约52港元而回.由此,认为此段跌浪最多捱埋月尾,之后有机会回升.(009)