〔港报社评〕重视经济发展忽视政治改革--信报11月16日

中共第十八届一中全会昨日选出了新政治局常委,最终人数只有7人.除了习近平确定当选中央军委会主席和总书记,以及李克强笃定当选总理外,其他5名人选依排名次序为张德江、俞正声、刘云山、王岐山和张高丽.相信未来5年,改革步伐尤其是政治改革会相当缓慢,以习李为首的核心领导看来只会重打拚经济,保持内地经济持续增长,而这亦是不同派系和政治势力最大的共通点.

今届领导班子的诞生,正值世界经济处于急剧转变时期.金融海啸后,虽然中国以4万亿元人民币刺激经济增长,曾经一枝独秀,但盲目投资和扩张带来的后遗症,却不单凸显了中国经济结构之不平衡,转型困难重重.如果美国经济步向衰退,欧洲债务危机最终无法解决,外贸仍占中国经济增长近4成,以及美元和欧罗依然主宰全球贸易和金融活动,所谓“中国模式”的经济发展,根本无法独善其身.中国要走自己的道路,对外的重要战略必然是要加快完成人民币国际化和自由兑换,对内则须平衡中央与地方、国家资本与私营企业、官僚与人民的利益,正确处理人民内部矛盾.

习近平昨天高调在中外记者会上,公开提及整党治吏及反腐败的工作,仍是值得注意的.习近平承诺要对人民负责任,任内务必完成人民的意愿.可是,没有与经济发展相适应的上层建筑改革,包括政治体制的变革和法治的确立,对私有产权和人民个人自由及人权有效保障,合理分配社会资源,习近平要在任内实现奋斗目标,相信并不容易. (A02)