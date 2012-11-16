〔港报社评〕重视经济发展忽视政治改革--信报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
中共第十八届一中全会昨日选出了新政治局常委,最终人数只有7人.除了习近平确定当选中央军委会主席和总书记,以及李克强笃定当选总理外,其他5名人选依排名次序为张德江、俞正声、刘云山、王岐山和张高丽.相信未来5年,改革步伐尤其是政治改革会相当缓慢,以习李为首的核心领导看来只会重打拚经济,保持内地经济持续增长,而这亦是不同派系和政治势力最大的共通点.
今届领导班子的诞生,正值世界经济处于急剧转变时期.金融海啸后,虽然中国以4万亿元人民币刺激经济增长,曾经一枝独秀,但盲目投资和扩张带来的后遗症,却不单凸显了中国经济结构之不平衡,转型困难重重.如果美国经济步向衰退,欧洲债务危机最终无法解决,外贸仍占中国经济增长近4成,以及美元和欧罗依然主宰全球贸易和金融活动,所谓“中国模式”的经济发展,根本无法独善其身.中国要走自己的道路,对外的重要战略必然是要加快完成人民币国际化和自由兑换,对内则须平衡中央与地方、国家资本与私营企业、官僚与人民的利益,正确处理人民内部矛盾.
习近平昨天高调在中外记者会上,公开提及整党治吏及反腐败的工作,仍是值得注意的.习近平承诺要对人民负责任,任内务必完成人民的意愿.可是,没有与经济发展相适应的上层建筑改革,包括政治体制的变革和法治的确立,对私有产权和人民个人自由及人权有效保障,合理分配社会资源,习近平要在任内实现奋斗目标,相信并不容易. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。