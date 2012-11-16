〔港报社评〕习近平十年挑战,核心在政改--经济日报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
中共十八大人事底定,习近平为首的7名政治局常委昨亮相.惟新老交班过程的透明度与民主程度未明显提高,反映政治改革滞后.今次令外界失望的是,权力交接过程的透明度仍低、民主程度未有明显进步,此包括十多名已退休多年的元老高调参加十八大、今届政治局常委平均年龄较过去高、常委人选又被指是江泽民所属派系占优等,均凸显交接过程的宫帷政治、老人政治色彩浓重.
对一般民众而言,更关心的是新领导层在未来10年任期内,如何带领中国再迈步发展.中国经济社会发展方向其实相当清晰.但要做到经济改革、社会进步的突破,关键则在政治改革,因经改社改必然要重新分配利益,要将更多利益分予人民、并须打击权钱结合的特殊利益集团.此需要新领导层在政治作两项攻坚.
其一,理顺政府与人民关系,达至公平正义.中央要化解人民怨气,就须帮助人民解决问题,保护人民免受地方政府与企业剥削,并确保人民可分享发展成果.此需加强监督官员,要求官员为民施政,更要做到依法治国,让人民可以法律扞权利.其二,力遏特殊利益集团,严厉打击贪腐.此必须革新官场,将权力运行摊在阳光下,如推行财产申报公示制度,以打击贪腐.此还须革新商场,打击国企垄断、开放市场,压缩官商勾结的空间,亦藉此大力支持民企发挥活力,助推经济.
要推行政改说易行难,而习近平能否展现攻坚政改难关的魄力,此关系到第五代领导的成绩,以及中国未来10年能否清除发展障碍,崛起成公平正义,文明进步的真正大国. (A20)
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。