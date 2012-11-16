〔港报社评〕习近平十年挑战,核心在政改--经济日报11月16日

中共十八大人事底定,习近平为首的7名政治局常委昨亮相.惟新老交班过程的透明度与民主程度未明显提高,反映政治改革滞后.今次令外界失望的是,权力交接过程的透明度仍低、民主程度未有明显进步,此包括十多名已退休多年的元老高调参加十八大、今届政治局常委平均年龄较过去高、常委人选又被指是江泽民所属派系占优等,均凸显交接过程的宫帷政治、老人政治色彩浓重.

对一般民众而言,更关心的是新领导层在未来10年任期内,如何带领中国再迈步发展.中国经济社会发展方向其实相当清晰.但要做到经济改革、社会进步的突破,关键则在政治改革,因经改社改必然要重新分配利益,要将更多利益分予人民、并须打击权钱结合的特殊利益集团.此需要新领导层在政治作两项攻坚.

其一,理顺政府与人民关系,达至公平正义.中央要化解人民怨气,就须帮助人民解决问题,保护人民免受地方政府与企业剥削,并确保人民可分享发展成果.此需加强监督官员,要求官员为民施政,更要做到依法治国,让人民可以法律扞权利.其二,力遏特殊利益集团,严厉打击贪腐.此必须革新官场,将权力运行摊在阳光下,如推行财产申报公示制度,以打击贪腐.此还须革新商场,打击国企垄断、开放市场,压缩官商勾结的空间,亦藉此大力支持民企发挥活力,助推经济.

要推行政改说易行难,而习近平能否展现攻坚政改难关的魄力,此关系到第五代领导的成绩,以及中国未来10年能否清除发展障碍,崛起成公平正义,文明进步的真正大国. (A20)