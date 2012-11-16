〔港报社评〕新领导层以改善民生为总路向--星岛日报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
中共最高领导层顺利交接,新一届政治局7名常委,大部分有搞好经济发展的实战经验和政绩,当中习近平一如众所预料接任党总书记,预示中央将继续以改善民生,作为日后治国的总路向,港人自然希望北京可以在经济、民生,政治上深化体制和结构的改革.胡锦涛仍坚持进一步,放手让党政军三权全面交到习近平手上,此安排反映中央有信心由新班子领导国家社会、共党内部和军队各方面持续稳定发展.
新领导核心的背景和理念.新一届政治局常委,不少经历过知青上山下乡的年代,亲身了解到普罗大众的疾苦和渴求.在务实背景下,习近平昨日在讲话中,予人感觉是多谈人民、少谈国家.他以“人民对美好生活的向往”,作为其复兴民族这一重大责任的奋斗目标,具体化为人民在教育、工作、收入、社会保障、医疗生服务、居住条件、环境及下一代更好成长、工作和生活的期盼.
要做好民生必须做好廉政,习近平提到第二个重大责任,是从严治党,积极解决贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题.贪腐不利管治,随着发展和开放,社会要求施政者增加管治透明度和问责性,是必然的趋势,同时是新领导层必须做好的工作.
中央把治国总方针定为追求百姓生活的改善,管治要以民为先,这个取向值得肯定.国家大局如此,香港小局亦不应偏离.无论是内地人民抑或港人,都希望中南海领导人,能够在民生、民权、社会、法制、政治等不同层面都可以大力提升. (A06)
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。