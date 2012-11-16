《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
* 明报:
--亚洲果业(0073.HK)(ACHLA.L)由于旗下果园内的部分冬橙树于今年被清除,下半年的冬橙供应将按年减少27%;在此坏消息公布前八个交易日,其主席兼大股东唐宏洲大手减持公司股票.
--新创建(0659.HK)旗下新矿资源(1231.HK)宣布,其主要股东Fast Fortune于本月13日以每股0.95港元,出售3.7亿股股份予首钢香港,套现3.5亿港元.
--保利协鑫(3800.HK)第三季生产多晶硅7,631吨,按年上升19.3%,期内销售大增83%至657吨,显示产能过剩问题仍然严重.
* 星岛日报:
--市场掀起车位买卖热潮,新鸿基地产(0016.HK)再度分拆出售旗下10个新界区住宅项目车位,涉及车位665个,售价由42-44万港元不等.
* 苹果日报:
--消息人士称,长实(0001.HK)分拆出售位于九龙塘豪宅楼盘的42个电单车位,因售价低至2.5万港元,有指一名客户以105万港元全数买入.
--雨润食品(1068.HK)与大股东祝义材私人持有的养猪公司签订采购框架协议,雨润于三年内向对方买入价值177.06亿元人民币的活猪,交易金额之高惹来投资界质疑.
--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)10月保费收入约167亿元人民币,按年减6.7%,按月大减50.59%.
* 东方日报:
--香港房屋委员会拟于豪宅地段何文田区兴建两幢新居屋大厦,每幢楼高30层,共提供600个单位,预计于2014年动工,2020年完工.
* 文汇报:
--莎莎国际(0178.HK)截至9月底的中期净利2.82亿港元,按年升25.7%,营业额较去年同期上升21.2%达33.77亿港元.
--长实旗下泓富产业信托(0808.HK)持有的观塘成业街6号泓富广场,获地政总署批出全幢改装的特别豁免书,容许用途包括食肆、教育机构、办公室、娱乐场所等.
* 大公报:
--绿城中国(3900.HK)与九龙仓(0004.HK)订立框架协议,分别按40:60拥有权比例共同开发位于大连之土地作为住宅物业,土地总代价总价20.28亿元人民币.
--市场消息指出,一名内地客支付613.5万港元买家印花税(BSD)买入油麻地御金.国峰三座地下连花园的住宅单位,为BSD实施以来最大宗打税个案.该单位订价为4,090万港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。