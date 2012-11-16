《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日

* 明报:

--亚洲果业(0073.HK)(ACHLA.L)由于旗下果园内的部分冬橙树于今年被清除,下半年的冬橙供应将按年减少27%;在此坏消息公布前八个交易日,其主席兼大股东唐宏洲大手减持公司股票.

--新创建(0659.HK)旗下新矿资源(1231.HK)宣布,其主要股东Fast Fortune于本月13日以每股0.95港元,出售3.7亿股股份予首钢香港,套现3.5亿港元.

--保利协鑫(3800.HK)第三季生产多晶硅7,631吨,按年上升19.3%,期内销售大增83%至657吨,显示产能过剩问题仍然严重.

* 星岛日报:

--市场掀起车位买卖热潮,新鸿基地产(0016.HK)再度分拆出售旗下10个新界区住宅项目车位,涉及车位665个,售价由42-44万港元不等.

* 苹果日报:

--消息人士称,长实(0001.HK)分拆出售位于九龙塘豪宅楼盘的42个电单车位,因售价低至2.5万港元,有指一名客户以105万港元全数买入.

--雨润食品(1068.HK)与大股东祝义材私人持有的养猪公司签订采购框架协议,雨润于三年内向对方买入价值177.06亿元人民币的活猪,交易金额之高惹来投资界质疑.

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)10月保费收入约167亿元人民币,按年减6.7%,按月大减50.59%.

* 东方日报:

--香港房屋委员会拟于豪宅地段何文田区兴建两幢新居屋大厦,每幢楼高30层,共提供600个单位,预计于2014年动工,2020年完工.

* 文汇报:

--莎莎国际(0178.HK)截至9月底的中期净利2.82亿港元,按年升25.7%,营业额较去年同期上升21.2%达33.77亿港元.

--长实旗下泓富产业信托(0808.HK)持有的观塘成业街6号泓富广场,获地政总署批出全幢改装的特别豁免书,容许用途包括食肆、教育机构、办公室、娱乐场所等.

* 大公报:

--绿城中国(3900.HK)与九龙仓(0004.HK)订立框架协议,分别按40:60拥有权比例共同开发位于大连之土地作为住宅物业,土地总代价总价20.28亿元人民币.

--市场消息指出,一名内地客支付613.5万港元买家印花税(BSD)买入油麻地御金.国峰三座地下连花园的住宅单位,为BSD实施以来最大宗打税个案.该单位订价为4,090万港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 张喜良

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