〔港报社评〕胡锦涛全退树新风,难掩老人政治忧疑--明报11月16日

中共这次权力交替,胡锦涛不恋栈权位,全面退出中共权力核心,为权力交替制度树立新榜样,此外,新任总书记习近平率领其他6名常委与新闻界见面时的一番讲话,以平实语言与人民沟通,宣扬理念,这两件事都值得关心国家前途的人宽慰.然而,今次十八大会议有一个特色,就是老人政治盘旋会场.若老人政治盘旋不去,十八大之后,中共会否推动改革以应付新形势的需要,是检视中国前景的重要指标.

老人政治,中国受过深刻教训.上世纪80年代,老人政治以反对资产阶级自由化、清除精神污染等名目,逼退胡耀邦,使他从总书记职位下来.新时期的老人政治,在内地面对深重结构问题中“发光发热”,中国将被推向怎样的局面,使人难以释怀.

另外,胡锦涛全退,不恋栈权力,未仿效江泽民交出党政权力之后续任中央军委主席,即时让习近平掌握军权.胡锦涛这个抉择得到广泛肯定和赞扬,为后来者立下榜样,建立一个全退的交班制度.

习近平名义上大权在握,他昨日对中外记者发表的讲话,以人民听得懂的语言,宣示理念,与人民沟通.此外,他的讲话对人民念兹在兹,强调“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”,同时表示要画力解决党内贪污腐败、脱离群众、形式主义和官僚主义等问题.这些话,都说到人民的心坎去了.若平实的讲话确切反映习近平的施政作风,虽然面对较多掣肘和局限,仍然期望他体现“权为民所赋”的精神,推动改革,善待人民,为人民谋福祉. (A06)