〔港报社评〕胡锦涛全退树新风,难掩老人政治忧疑--明报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
中共这次权力交替,胡锦涛不恋栈权位,全面退出中共权力核心,为权力交替制度树立新榜样,此外,新任总书记习近平率领其他6名常委与新闻界见面时的一番讲话,以平实语言与人民沟通,宣扬理念,这两件事都值得关心国家前途的人宽慰.然而,今次十八大会议有一个特色,就是老人政治盘旋会场.若老人政治盘旋不去,十八大之后,中共会否推动改革以应付新形势的需要,是检视中国前景的重要指标.
老人政治,中国受过深刻教训.上世纪80年代,老人政治以反对资产阶级自由化、清除精神污染等名目,逼退胡耀邦,使他从总书记职位下来.新时期的老人政治,在内地面对深重结构问题中“发光发热”,中国将被推向怎样的局面,使人难以释怀.
另外,胡锦涛全退,不恋栈权力,未仿效江泽民交出党政权力之后续任中央军委主席,即时让习近平掌握军权.胡锦涛这个抉择得到广泛肯定和赞扬,为后来者立下榜样,建立一个全退的交班制度.
习近平名义上大权在握,他昨日对中外记者发表的讲话,以人民听得懂的语言,宣示理念,与人民沟通.此外,他的讲话对人民念兹在兹,强调“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”,同时表示要画力解决党内贪污腐败、脱离群众、形式主义和官僚主义等问题.这些话,都说到人民的心坎去了.若平实的讲话确切反映习近平的施政作风,虽然面对较多掣肘和局限,仍然期望他体现“权为民所赋”的精神,推动改革,善待人民,为人民谋福祉. (A06)
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。