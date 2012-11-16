〔港报社评〕从速规管医学美容--文汇报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
消委会今年收到700多宗关于美容服务的投诉,当中超过140宗涉及整容注射等入侵性美容服务,较去年同期多出37%.涉及医疗范畴的美容服务事故层出不穷,甚至危及消费者生命,反映医学美容服务缺乏规管的严重性.当局必须尽快立法监管医学美容,厘清医学美容的范围,为服务提供者制订行业指引,并加强宣传教育,切实保障消费者的健康和权益.
近年声称结合医学的美容服务在港日趋普及,往往涉及整容、注射等入侵性美容服务,及使用激光等高能量仪器,存在很高的医疗风险,操作不当轻则令消费者感染疾病、身体受苦,毁容.重则发生致命事故.
医学美容发展迅速,但缺乏监管,市场运作混乱,市民利益毫无保障,身体健康受损害的风险高,社会要求加强监管的呼声日益强烈,有意见认为部分风险极高的医学美容服务,只能够在私家医院进行.政府必须改变美容监管滞后的局面,尽快立法对医学美容实施严格的限制,为医学美容服务提供者制订指引,保障消费者的健康及利益.
消委会提醒,有美容公司在合约单据上订立免责条款,企图免除造成伤害或死亡的责任,但根据法例,营商者不能利用免责条款逃避责任,提醒消费者留意,以免权益受损.如此重要的讯息,过往一直被消费者所忽略,当局应该加强消费者权益的宣传教育,让消费者掌握保障消费权益的法律途径. (A04)
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。