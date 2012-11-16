〔港报社评〕从速规管医学美容--文汇报11月16日

消委会今年收到700多宗关于美容服务的投诉,当中超过140宗涉及整容注射等入侵性美容服务,较去年同期多出37%.涉及医疗范畴的美容服务事故层出不穷,甚至危及消费者生命,反映医学美容服务缺乏规管的严重性.当局必须尽快立法监管医学美容,厘清医学美容的范围,为服务提供者制订行业指引,并加强宣传教育,切实保障消费者的健康和权益.

近年声称结合医学的美容服务在港日趋普及,往往涉及整容、注射等入侵性美容服务,及使用激光等高能量仪器,存在很高的医疗风险,操作不当轻则令消费者感染疾病、身体受苦,毁容.重则发生致命事故.

医学美容发展迅速,但缺乏监管,市场运作混乱,市民利益毫无保障,身体健康受损害的风险高,社会要求加强监管的呼声日益强烈,有意见认为部分风险极高的医学美容服务,只能够在私家医院进行.政府必须改变美容监管滞后的局面,尽快立法对医学美容实施严格的限制,为医学美容服务提供者制订指引,保障消费者的健康及利益.

消委会提醒,有美容公司在合约单据上订立免责条款,企图免除造成伤害或死亡的责任,但根据法例,营商者不能利用免责条款逃避责任,提醒消费者留意,以免权益受损.如此重要的讯息,过往一直被消费者所忽略,当局应该加强消费者权益的宣传教育,让消费者掌握保障消费权益的法律途径. (A04)