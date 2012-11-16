〔香港个股〕北京控股向母公司出售首都机场高速公路项目,代价逾11亿元

路透香港11月16日电---主要在北京市从事消费及公用事业的北京控股(0392.HK)公布,向母公司出售北京首都机场高速公路项目公司,代价为11.14亿元人民币.

近年中国整顿收费公路风潮愈演愈烈,去年中交通部等五部委发出通知,通过一年左右时间的专项清理工作,全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费.因收费标准大幅降低,北京控股旗下公路业务近年获利持续下滑.

北京控股周四晚间的公告称,"预计出售首都机场公路项目将为本公司带来约1.5亿元人民币利润."该公司并称,其定位为公用设施企业,以城市能源服务为核心业务,故本次交易可重整集团的资产架构.

2011年度,首都机场公路亏损约311万港元,2010年度则为溢利9,849万港元.

北京控股周五早盘初段跌0.40%,报49.7港元,恒生指数.HSI则小涨0.26%.(完)

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