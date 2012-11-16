〔香港个股〕北京控股向母公司出售首都机场高速公路项目,代价逾11亿元

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透香港11月16日电---主要在北京市从事消费及公用事业的北京控股(0392.HK)公布,向母公司出售北京首都机场高速公路项目公司,代价为11.14亿元人民币.
近年中国整顿收费公路风潮愈演愈烈,去年中交通部等五部委发出通知,通过一年左右时间的专项清理工作,全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费.因收费标准大幅降低,北京控股旗下公路业务近年获利持续下滑.
北京控股周四晚间的公告称,"预计出售首都机场公路项目将为本公司带来约1.5亿元人民币利润."该公司并称,其定位为公用设施企业,以城市能源服务为核心业务,故本次交易可重整集团的资产架构.
2011年度,首都机场公路亏损约311万港元,2010年度则为溢利9,849万港元.
北京控股周五早盘初段跌0.40%,报49.7港元,恒生指数.HSI则小涨0.26%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。