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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 09:35 BJT

〔香港股市〕开盘上涨,百丽国际跳升

路透香港11月16日电---香港股市周五开盘走升,百丽国际(1880.HK)跳升3.1%,领涨大盘;但恒生指数仍恐连续第二周录得跌幅.

恒生指数.HSI开盘上涨0.5%,报21,203.8点.恒生国企指数.HSCE亦上扬0.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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