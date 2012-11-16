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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 18:41 BJT

〔香港股市〕昆仑能源获纳入恒生指数成份股,下月10日起生效

路透香港11月16日电---香港恒生指数公司周五公布季度检讨结果,加入在中国从事天然气终端业务的昆仑能源(0135.HK)为恒生指数成份股.HSI,令成分股总数增加50只.

同时,将比亚迪(1211.HK)剔除出恒生国企指数.HSCE,并换入长城汽车(2333.HK)(601633.SS).

上述变动将于12月10日起生效.

是次恒生国企指数的检讨结果大致符合市场预期,长城汽车的市值排名以及流通市值排名均符合加入恒生国指的条件,剔除比亚迪以维持成分股数目为40只.

昆仑能源为中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的天然气终端业务分支,以今天收盘价计,该公司市值逾1,200亿港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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