〔香港股市〕昆仑能源获纳入恒生指数成份股,下月10日起生效

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透香港11月16日电---香港恒生指数公司周五公布季度检讨结果,加入在中国从事天然气终端业务的昆仑能源(0135.HK)为恒生指数成份股.HSI,令成分股总数增加50只.
同时,将比亚迪(1211.HK)剔除出恒生国企指数.HSCE,并换入长城汽车(2333.HK)(601633.SS).
上述变动将于12月10日起生效.
是次恒生国企指数的检讨结果大致符合市场预期,长城汽车的市值排名以及流通市值排名均符合加入恒生国指的条件,剔除比亚迪以维持成分股数目为40只.
昆仑能源为中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的天然气终端业务分支,以今天收盘价计,该公司市值逾1,200亿港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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