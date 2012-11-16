《离岸人民币综述》人民币升值快车暂停,离岸与在岸价差两周来首度转负

记者 李珊珊

路透香港11月16日电---自10月初以来快速疾驶的人民币升值列车已开始减速.随着一连两天的行情回落,市场人士指出,人民币这一波升值似已触顶,短时间可能在目前水平区间波动.

此前人民币兑美元盘中连续第13天触及涨停.随着中美政治大戏相继落幕,人民币汇率开始出现获利回吐,这个现象在资金自由流动的离岸人民币CNH=即期汇价上,表现得更为明显,离岸人民币汇价在周五回到6.24上方,与在岸人民币CNY=点差,也由正价差转为负值,为两周来首见.

本地时间下午3:30时,离岸人民币即期报6.2440/60元,较上日收盘6.2275跌0.26%,较昨日触及的盘中历史新高6.2105则是回跌约0.5%;同时间,在岸人民币CNY=CFXS报6.2382,离岸与在岸价差约为负58点,稍早最多曾达正120点.

市场多认为,离岸人民币报价不受人民币中间价CNY=PBOC牵制,较能实质反映市场对于汇价的预期.

交易员指出,随着政治干扰逐渐退去,市场焦点将转向基本面.尽管对于中国经济硬着陆的忧虑已消散,但还需要更多的正面数据来推动人民币再次扬升,而预料这在年底前较难看到.短期内离岸人民币料在6.22-6.28间,除非央行释出强烈贬值讯号,料暂难回跌至6.30上方.

不过,市场也大多认为,随着十八大会议结束,新的领导班子上台,中国经济前行的方向更为明确,人民币长线仍有可能缓步走升.

不可交收的外汇远期合约(NDF)也反映相同的看法,美元兑人民币短天期NDFCNYNDFOR=溢价迅速扩大,特别是在一与三个月期上,三个月NDFCNY1MNDF=R溢价报551/586点,相当于一个月后人民币到6.2929/6.2964;上周五尚在473点,溢价扩大约80点子.

至于长天期美元兑人民币回档幅度较短天期小,一年期NDFCNY1YNDF=R报1,072/1,147,上周五约在1,000,溢价扩大约70点子.

**台湾点心债买盘撑台**

虽然升势暂歇,这波人民币涨升仍为乾涸已久的香港人民币资金池带来活水挹注,推动银行同业CNHIBOR短期利率维持在三个半月来低档.根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK今日报1.15%,为7月31日1.10%以来最低,上周五报1.30%.

债券市场人士表示,短期利率下滑,以及对于人民币悲观气氛消退,为点心债市场提供良好的支撑.近期两笔增额发行(reopen)点心债--法国汽车制造商雷诺(RENA.PA)以及印度ICICI银行(ICBK.NS),在市场都获得较好的反应.

交易商指出,点心债市场仍然是僧多粥少,虽然国债以及高等级债券收益率相较于离岸融资成本,已不十分吸引人,但在有着特别殊需求的投资者撑抬下,价格仍保持不坠,其中之一就是来自于台湾的保险业及银行业买盘.

由于台湾本地公债殖利率过低,台湾保险业一直有着"负利差"问题,意即投资收益低于保单资金成本.因此,台湾业者对于国外收益商品有着强烈需求,两年前台湾政府开放寿险投资大陆有价证券后,点心债即成热门标的.以保险业可投资海外商品的额度估计,约有1,000余亿元人民币(5,000亿台币换算过来的)资金瞄准股市及债市.

这个金额虽然相比大陆资本市场规模犹如沧海一粟,但因监管要求,台湾保险业者投资的企业债需经过评级,部份公司内部风险控管还规定评级要达到一定的要求,例如"BBB+".在香港市场,符合要求的点心债供给量并不多,因此,一旦有此类优质的供给,即成了竞购的对象.

以增额发行的ICICI为例,此次标购者中,有5%来自于台湾;两周前的国企中国广东核电集团三年期点心债,台湾投资人则占13%.

一台资经纪商人士说,"台湾的金融业者对这个市场还是很热衷,...台湾公债的收益率太低,虽然这些债券(指点心债)收益率都不是太好,但这是资金配置的问题,而且人民币汇率也是相对平稳甚至长期看升."

中广核票面利率3.75%,较台湾公债高出许多;台湾流动性较好的20年期公债101/7A01107=TWO收益率约1.57%;30年期公债101/8A01108=TWO最近一笔9月成交价格在1.70%.

香港金管局资料显示,2012年前三季离岸人民币债券发行量为9,380亿元人民币,较上年同期的8,580亿元成长9%;发债体为59家,上年同期为65家;同时期,人民币贷款余额为6,790亿元,去年底为3,080亿元.至9月底,人民客户存款及存款证余额分别为5,457亿及1,154亿元人民币.

欲浏览离岸人民币国债及非政府公债收益曲线,请点选:(link.reuters.com/gan93t)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选: [ID:nSH0120225]

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: [ID:nSH0118827]

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: [ID:nSH0119713]

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 36,059.3 114

2. 渣打 17,230.8 65

3. 法巴 14,307.8 52

4. 中国银行 10,321.3 15

5. 巴克莱资本 6,811.7 15

**本周市场动态**

--香港金管局表示,自8月开放非居民人民币账户业务以来,已有12,000帐户开设,存款金额为8亿元人民币.

--渣打银行推出人民币环球指数(RGI),为全球范围内首个追踪离岸人民币业务的行业指标,在中国加速推进人民币国际化之际,提供一种量化考察其趋势的方法.[ID:nSB2100845]

--据汤森路透旗下IFR报导,印度ICICI银行(ICBK.NS)在市场上增发(reopen)其票面利率4.90%2015年到期的点心债,定价最终在4.66%,与最后参考价相同,但大幅低于最早参考利率4.755%左右,规模5亿元人民币.[ID:nSB2103725]

--台湾金控业者永丰金控(2890.TW)称,相关企业台湾造纸企业龙头--永丰余(1907.TW)母公司人民币债券将于明年第一季发行.可望成为台湾第一档以母公司名义发行的海外人民币企业债.[ID:nST0574867](完)

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