〔香港数据〕第三季GDP按季恢复正增长,衰退阴影暂摆脱(更新版)

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(新增细节)
* 第三季GDP按季恢复扩张
* 修订全年GDP增长预测至1.2%
* 上调全年CPI增长率至3.9%
路透香港11月16日电---香港今年第三季度本地生产总值(GDP)按季重见正增长,暂时摆脱经济衰退的阴影.政府并将今年全年GDP增长预测,由原来的1-2%,修订至1.2%.这较2011年4.9%的增长率显着减弱.
政府周五公布,今年第三季度本地生产总值(GDP)按年增长1.3%,与第二季1.2%的增速相若;经季节性调整后季比较,第三季GDP扩张0.6%,而第二季微跌0.1%.
"欧洲经济增长和气氛仍然欠佳,美国近期经济数据较为正面,惟经济前景仍受财政悬崖逼近所困扰.在这背景下,香港的外贸环境仍然相当不明朗."政府经济顾问陈李蔼伦表示.
在内部经济方面,由于就业和收入情况仍大致向好,加上资产市场价格在季内上扬,带动私人消费开支在第三季按年实质再增长2.8%;经季节性调整后按季比较,私人消费开支在第三季实质增长0.9%,较第二季的0.1%增长有所加快.
由于欧美等国推出新一轮的量化宽松措施,加上过去数月本地住宅租金升势加快,政府遂将2012年整体消费物价指数(CPI)增长由原来的3.7%,轻微上调至3.9%.
在消费物价方面,由于食品价格和私人房屋租金(合共占住户消费开支超过五成)逐步缓和,整体CPI增长率逐个季度回落,从第二季的4.2%至第三季的3.1%.撇除政府纾困措施的效应后,基本通胀率亦由第二季的5.1%降至4.0%.
政府表示,近月进口价格升幅减慢,通胀在今年余下时间可望大致受控,但因先进经济体推出新一轮量化宽松,加上过去几个月来本地住宅租金升势再度加快,未来数月消费物价通胀回落的速度将会较早前预期为慢,故将2012年全年的整体和基本消费物价通胀率预测,由8月时的3.7%和4.3%,分别轻微上调至3.9%和4.5%(完)
浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]
参看相关细节,可点选网址:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1