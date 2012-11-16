〔香港数据〕第三季GDP按季恢复正增长,衰退阴影暂摆脱(更新版)

(新增细节)

* 第三季GDP按季恢复扩张

* 修订全年GDP增长预测至1.2%

* 上调全年CPI增长率至3.9%

路透香港11月16日电---香港今年第三季度本地生产总值(GDP)按季重见正增长,暂时摆脱经济衰退的阴影.政府并将今年全年GDP增长预测,由原来的1-2%,修订至1.2%.这较2011年4.9%的增长率显着减弱.

政府周五公布,今年第三季度本地生产总值(GDP)按年增长1.3%,与第二季1.2%的增速相若;经季节性调整后季比较,第三季GDP扩张0.6%,而第二季微跌0.1%.

"欧洲经济增长和气氛仍然欠佳,美国近期经济数据较为正面,惟经济前景仍受财政悬崖逼近所困扰.在这背景下,香港的外贸环境仍然相当不明朗."政府经济顾问陈李蔼伦表示.

在内部经济方面,由于就业和收入情况仍大致向好,加上资产市场价格在季内上扬,带动私人消费开支在第三季按年实质再增长2.8%;经季节性调整后按季比较,私人消费开支在第三季实质增长0.9%,较第二季的0.1%增长有所加快.

由于欧美等国推出新一轮的量化宽松措施,加上过去数月本地住宅租金升势加快,政府遂将2012年整体消费物价指数(CPI)增长由原来的3.7%,轻微上调至3.9%.

在消费物价方面,由于食品价格和私人房屋租金(合共占住户消费开支超过五成)逐步缓和,整体CPI增长率逐个季度回落,从第二季的4.2%至第三季的3.1%.撇除政府纾困措施的效应后,基本通胀率亦由第二季的5.1%降至4.0%.

政府表示,近月进口价格升幅减慢,通胀在今年余下时间可望大致受控,但因先进经济体推出新一轮量化宽松,加上过去几个月来本地住宅租金升势再度加快,未来数月消费物价通胀回落的速度将会较早前预期为慢,故将2012年全年的整体和基本消费物价通胀率预测,由8月时的3.7%和4.3%,分别轻微上调至3.9%和4.5%(完)

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