〔香港新股〕中集集团称目前为止有少量B股股东选择转换现金方案

路透香港12月10日电---中国首个尝试B股转H股的中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ周一称,到目前为止只有少量B股股东舍弃转换H股,而选择转换现金方案.

中集集团董事会秘书于玉群向记者称,关于B股现金选择权的申报期限尚未结束,暂时所见选择现金的B股股东数量不多,也没有见到邓普顿基金选择现金方案.

中集两大主要股东--招商局国际(0144.HK)和中远集团同时为B股的主要持有人,两家公司已承诺不选择现金.而邓普顿的基金则合共持有中集逾1亿股B股.

中集总裁麦伯良在香港指出,此次在H股上市主要为解决B股续存问题,集团没有任何融资需要.

"转H股对公司的股东结构和提升投资者素质,均有好处."麦伯良说,"公司去年的海外业务收入占比接近三分之二,这么国际化的公司在H股上市更有利."

他并指出,中集上市后没有打算私有化旗下香港上市公司中集安瑞科(3899.HK),而中集安瑞科专注的液化天然气设备业务仍处于高速发展阶段,未来占中集的收入和利润比重可望进一步提高.

"现时集装箱制造业务占中集盈利比重约50%,这个比例于未来数年将会有所下降,因集装箱业务发展平稳,其他业务如液化天然气设备、房地产、轨道交通等则增长较快."他说.

麦伯良说,中集于深圳前海、上海、青岛、扬州、苏州、天津拥有土地,随着城填化发展未来可由工业转作其他物业发展用途.

中集目前同时在深交所的A股和B股市场上市,其B股于上周五起不再交易,以待现金选择权实施后,公司将申请摘除B股,并以H股在港上市.此次转板涉及14.30亿股,但不会新募资本.公司将安排第三方向B股股东提供现金选择权,每股9.83港元.

香港联交所原则上同意中集的H股上市计划,据一名消息人士此前对路透称,中集最快可望于下周以介绍形式在联交所挂牌上市.(完)