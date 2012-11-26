《香港报摘》--其他报纸重要消息11月26日

* 明报:

--海王集团(0070.HK)执行董事兼首席营运官Nicholas J. Niglio认为,在众博彩营运商积极投资下,预见贵宾厅生意未来按年仍会增长10%至11%.

--华润水泥(1313.HK)投资者关系部副总监胡松表示,由于集团今年未有重大收购,全年仅有两条新建生产线投产,因此将明年销量目标定为7,000万吨,按年仅增加500万吨或7.8%,增速明显放缓.

* 星岛日报:

--孟加拉首都达卡市郊一座九层高制衣厂上周六傍晚发生大火,怀疑是电线短路引起.据悉,当时约有4,000名工人在厂内,惟最少酿成121人死亡.制衣厂老板称,该厂为香港利丰集团和荷兰C&A制造衣服.

--新世界百货(0825.HK)企业事务总监胡玉君透露,新百货今年下半年整体同店销售出现放缓,7至9月首季同店增长仅为中单位数,10月则略有改善至中高单位数.

* 苹果日报:

--永达汽车(3669.HK)副主席王志高承认今年第三季整个高档车市场经营情况很困难,到第四季开始复苏,集团原本放慢的开店步伐亦在年底开始加快.

--新世界发展(0017.HK)卖楼转趋积极,年内除销售多个楼盘外,亦拆售非核心物业,共套现逾135亿港元.

* 东方日报:

--市场消息透露,外资背景的亚美煤层气正争取于下月上旬招股,冀赶及在年底前完成上市.市传该公司初步计划集资2亿美元,已通过上市聆讯,近期正积极会见投资者.

--利福国际(1212.HK)分拆利福地产上市计划恐遇阻滞.据利福通告指,近日得悉上市保荐人获联交所知会,利福地产必须就若干事宜作出回应,使联交所可在其上市申请重新开启审阅程序.

* 文汇报:

--澳新银行中国区首席执行官李权透露,澳新中国本月刚刚获得总行20亿元人民币的注资,以支持其在中国发展业务.

--龙源电力(0916.HK)将进行配股集资,其中20%开发海上风电,下一个项目选址福建,并已取得一个40万千瓦装机容量的风电项目开发.

* 大公报:

--信义玻璃(0868.HK)公司执行董事兼行政总裁董清世表示,新增的辽宁营口市厂房目前已动工,第一期预计于明年中投产.

--由太古资源拥有经销权的运动服产销商Columbia,管理层认为,本港零售租金升幅略见放缓迹象,租客议价空间增加, Columbia目标明年再于本港增设最少三间店舖,整体营业额有望录得高单位数升幅. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]