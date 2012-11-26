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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 09:37 BJT

〔香港股市〕开高,受助于中国海外发展跳涨

路透香港11月26日电---香港股市周一开盘上涨,中国海外发展(0688.HK)跳涨2.9%,这帮助恒生指数重新升向2012年高位.

恒生指数.HSI开盘上涨0.3%,报21,986.4点.恒生国企指数.HSCE上扬0.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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