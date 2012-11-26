〔港报财经评论〕霸权文化话积金--信报11月26日

霸权文化话积金 /习广思

热钱依然恋栈亚洲,香港情况算严重吗?韩圜及新台币上周触及13个月新高,南韩央行周四入市干预.由美国QE3引领下,日本事先张扬的QE带来另一股热钱,现时亚洲央行能做的,是进行货币扞卫战.南韩央行行长金仲秀表示,全球金融整合是资金流波动加剧的部分原因,而消化热钱的能力实在有限.新兴国家经济须把注意力放在如何打击热钱.热钱也不是盲头乌蝇,涌入韩圜的主因是其经济复苏前景,热钱如果涌港,觊觎的是中国经济复苏及人民币资产,这只大白鲨似乎仍恋栈未有离去之意.港股经过调整后,上周看好的投资者先挟蓝筹,周五配合外围气氛下回升.11月好淡争持,看淡的投资者借财政悬崖杀牛,到上周股市焦点转至Black Friday,看好的投资者借机连日屠熊,本周四恒指结算日,恒指再突破今年高位的机会不低.标普500回落到250天线后反弹,股市派对尚未完结,香港新股排紧队,上市公司想抽水,股市当然地雷满布,但未爆炸时大家仍安心炒作.今日挂牌的翠华(1314.HK)暗盘有进账,抽到当中奖,追货可免则免了.

金价在10月初未攻破1,800美元水平,调整一整个月后,10月底一度失守1,700美元.上周五美汇指数急挫,金价出现一次较明显上涨,收报1,751美元,未知能否再度挑战1,800美元水平?自由行增长放缓,香港零售市道如何?包浩斯(0483.HK)公布半年业绩,纯利按年下跌31.5%,港澳地区劳工及租金成本上涨,但惨不过台湾业务大亏损.Joyce(0647.HK)半年纯利按年下跌58%,促销折扣增加、春夏季度存货周转较慢.相反,一田百货最近继续大倾销,管理层表示,今年首十个月业绩非常好,营业额较去年升24%,实际利润几多没有人知,但一田话加薪兼派花红,明年会扩充三间分店.靠自由行的消费见顶,但莎莎(0178.HK)却继续有增长,及一些像一田这类百货公司仍大幅增长.在此情况下最受惠应是一批房托,领汇(0823.HK)及置富(0778.HK)租金均有支持.

是谁一手制造”地产霸权”?重读《地产霸权》一书,再眼看近期香港楼市炽热之风,再查看一下地产商手上土地储备,与香港政府在土地政策上的窘态,由香港政府一手养大的霸权怪兽,到今日香港政府已完全没办法.正如美国华尔街的霸权文化一样,不是无法整顿,只是当中涉及的利益及博弈,叫监管及政策举步维艰而已.(B03)

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风险胃纳升美元看跌 /苏子

美国财政悬崖可能令经济再陷衰退,这负面因素理应令美元有较大的抛售压力,但结果市场的炒作重点却只是集中在美国经济可能再陷衰退的负面因素将令避险需求增加,故对美元此类避险货币的走势反而有利,并使美元早前出现连升三周的情况,使不少美元看淡的投资者损手.至于美国联储局两个多月前推出的QE3,对美元的负面效果亦只是昙花一现,完全未有出现众多投资者及分析员所期待的大跌情况.然而,美元这种应跌不跌的异常现象,已使不少汇市炒家感到无所适从.目前炒汇者似乎基本上什么也不用看,只要”估中”市场的风险胃纳的变化便可以赚钱了,但如此”靠估”炒作,却使本来已赌味极重的汇市更具赌博性,怪不得汇市的交投近年持债出现收缩的情况了.

上周市场的风险胃纳明显改善,道指亦返回13,000点阻力关口以上,故那些”估中”上周风险胃纳上升而沽出美元此避险货币的投资者又可以再次获利了.上周美元在失去避险资金支持下显着下挫,美汇指数因此以大阴烛收市,并且在周线图上更呈现一组不利后市的黄昏之星形态,故本周美元进一步下跌的机会极高.上周五美汇指数所造的80.13低位,与10月SMA的80.10支持相若,而且亦在80心理关口附近.如本周早段美汇指数进一步跌破上述的重要支持关口收市,料本周结束时美汇将有甚高机会进一步跌至200周SMA的79.60关键支持以下,并再次以大阴烛不利形势收市.

本周美元若继续低收,将意味着市场的风险胃纳保持上升势头,这将有利一众高风险资产价格明显造好,故投资者本周的入市策略若以打赌市场风险胃纳保持上升势头为基础,宜入市抛售美元及日圆这两大避险货币,并买入风险资产如股票,非美元货币如欧罗、澳元及英镑等,料会有甚高胜算.由于上周收市时欧罗兑日圆已升破100周SMA的106.70关键阻力及20周保历加通道的106.32顶部阻力,正处强势单边市中,故本周顺势买入欧罗兑日圆应有较多获利空间,目标上望110心理关口.(B09)

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(11月24日)

全球股市息诱未衰 /习广思

已没有人再讲中国硬着陆,连忧虑十八大权力转变都已消除了,对中国依然悲观的是A股投资者,理由是”维稳期”结束.其实中国并没有放弃过维稳一事,A股投资者的怯懦,只是对股市失去信心而已.经济见底,复苏有望,热钱涌港一个目的是买中资股,9月国企指数上升3.8%,10月上升7.6%,11月调整但仍升0.2%,但A股表现疲惫,上证2,000点会否是另一个豆腐底.事实上,A股贯彻中国”放、乱、收、死”的循环特色,如今不过进入死心阶段而已.正如上一次A股牛市一样,外资要买中国股票,是先买H股,之后才进入中国,故当老外芬佬话,今年买H股,明年买A股,正也意味着国际资金的部署.美股周四休市,日股昨日休市,外围欠焦点,港股跳独舞.恒指连升三日,开市后升穿21,800点,午后再攻破21,900点,屠杀21,800-21,899点最大熊区,收报21,913点,上升170点.大市成交额507亿港元,沽空比率8.2%.尽管看好的投资者挟仓焦点仍在蓝筹指数股,但昨日整体大市有所改善,市值50亿港元或以上的股份,有34只股价见一年新高,集中在内房、房托、收租股身上,通通都是砖头股.

对股票投资者而言,公司盈利及增长,是为股东创造利益的先决条件,股息从来都是锦上添花,甚至乎成为一个buffer而已,盈利及现金流稳定的公用股,长期派发高股息,亦被视为防守性股份.贪息其实很容易惹祸.如果投资者只着眼利息而不是盈利,那便应该老老实实投资债券.然而,全球QE及低息政策下,制造大量流动资金,这些难民资金不断追逐利息,或炒作,或保守,把各类债券息率不断推低,由国债,到蓝筹债,再到垃圾债,这些债券孳息率持续见历史新低,债券沦为炒家天堂.

与此同时,资金在股市内追逐高息股,房托出现前所未有的大牛市,上市公司息诱政策竟有效.Jefferies的报告指出,自2009年初美国推出QE1后,标普500指数当中,高股息股份大幅跑赢大市,而采用高息策略的不止是美股投资者,海外投资者亦如是.早前美股跳崖,加上奥巴马有机会大幅提高股息税,令高息股大幅调整.然而,高息股持续跑赢的根本原因是低息引致负利率,如果这个情况不改变,分析员话,高息股仍将会继续跑赢,意味着股市息诱未衰呢.(B02)