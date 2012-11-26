〔香港股市〕ETF Securities在港推出三支贵金属ETF,将于本周三挂牌

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透香港11月26日电---全球主要交易所上市买卖基金(ETF)供应商--ETF Securities集团周一称,将安排三支贵金属ETF在香港联交所上市,将于本周三(28日)挂牌.
该三支ETF分别为黄金、白银和铂金,均由实物资产支持,以提供紧密对应伦敦下午黄金定价表现、伦敦白银定价表现及伦敦下午铂金定价表现为投资目标.
ETF Securities香港公司董事总经理及亚太区主管Fred Jheon在记者会上称,香港的ETF市场正快速增长,但追踪商品价格的ETF占市场比例不高,因此希望为香港投资者带来一系列的贵金属ETF产品.
"公司目前会专注于贵金属,未来拟进一步推出股票和固定收益类的ETF产品."他说,即将推出的ETF均以港元交易,未来会视乎投资者兴趣而考虑推出人民币计价产品,不过中期内推出机会不大,因为投资者着眼于ETF所追踪的产品,而非交易的货币.
ETF属于一种方便及具成本效益的方法投资贵金属市场.根据港交所(0388.HK)的数据显示,现时在香港上市的ETF总共101支,其中投资于商品、固定收益及货币市场的ETF只有七支,余下全部为股票.而投资于商品的ETF共有三支,分别为SPDR金ETF(2840.HK)、价值黄金ETF(3081.HK)以及恒生人民币黄金ETF(83168.HK).
随着中国对商品需求日益增加,港交所正致力拓展商品交易,此前建议以22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)的交易预计于今年底完成.
ETF Securities的管理团队于2003年在澳洲及伦敦推出全球首只黄金交易所上市买卖基金,其后在2006年于伦敦证券交易所上市全球第一个完整的交易所买卖商品平台.截至2012年9月,其在全球共管理299亿美元资产.
该公司是次推出的ETFS黄金ETF、ETFS白银ETF以及ETFS铂金ETF,相关的总开支比率估计为每年资产净值的0.39%、0.5%及0.6%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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