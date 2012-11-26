〔香港股市〕ETF Securities在港推出三支贵金属ETF,将于本周三挂牌

路透香港11月26日电---全球主要交易所上市买卖基金(ETF)供应商--ETF Securities集团周一称,将安排三支贵金属ETF在香港联交所上市,将于本周三(28日)挂牌.

该三支ETF分别为黄金、白银和铂金,均由实物资产支持,以提供紧密对应伦敦下午黄金定价表现、伦敦白银定价表现及伦敦下午铂金定价表现为投资目标.

ETF Securities香港公司董事总经理及亚太区主管Fred Jheon在记者会上称,香港的ETF市场正快速增长,但追踪商品价格的ETF占市场比例不高,因此希望为香港投资者带来一系列的贵金属ETF产品.

"公司目前会专注于贵金属,未来拟进一步推出股票和固定收益类的ETF产品."他说,即将推出的ETF均以港元交易,未来会视乎投资者兴趣而考虑推出人民币计价产品,不过中期内推出机会不大,因为投资者着眼于ETF所追踪的产品,而非交易的货币.

ETF属于一种方便及具成本效益的方法投资贵金属市场.根据港交所(0388.HK)的数据显示,现时在香港上市的ETF总共101支,其中投资于商品、固定收益及货币市场的ETF只有七支,余下全部为股票.而投资于商品的ETF共有三支,分别为SPDR金ETF(2840.HK)、价值黄金ETF(3081.HK)以及恒生人民币黄金ETF(83168.HK).

随着中国对商品需求日益增加,港交所正致力拓展商品交易,此前建议以22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)的交易预计于今年底完成.

ETF Securities的管理团队于2003年在澳洲及伦敦推出全球首只黄金交易所上市买卖基金,其后在2006年于伦敦证券交易所上市全球第一个完整的交易所买卖商品平台.截至2012年9月,其在全球共管理299亿美元资产.

该公司是次推出的ETFS黄金ETF、ETFS白银ETF以及ETFS铂金ETF,相关的总开支比率估计为每年资产净值的0.39%、0.5%及0.6%.(完)