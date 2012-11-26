〔香港个股〕张志熔辞去熔盛重工与恒盛地产两家上市公司所有职务

路透香港11月26日电---此前与美国证券交易委员会(SEC)达成和解协议的中国熔盛重工(1101.HK)与恒盛地产(0845.HK)主席张志熔已辞去所有职务,以专注处理私人业务,自今天起生效.

美国SEC此前控诉张志熔的私人公司Well Advantage Ltd和其他数位交易商,在中海油(0883.HK)提出收购加拿大NexenNXY.TO之前通过内幕交易获利.事件导致熔盛重工和恒盛地产股价双双重挫.其后Well Advantage在不承认或否认该等指控的前提下达成和解,并支付逾1,400万美元款项.

熔盛重工周一在联交所一份声明中称,张志熔已辞去董事会主席兼非执行董事、董事会提名委员会成员及董事会薪酬委员会成员的职务,并由公司副主席兼行政总裁陈强接任.

恒盛地产则称,张志熔已辞任董事会主席兼执行董事、董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会及财务委员会成员的职务,由原公司副主席兼行政总裁程立雄接任.

两家公司均表示,张志熔已确认其与董事会并无任何意见分歧,亦无其他与其辞任有关之事项须提请公司股东注意.

熔盛重工周一收市持平于1.5港元,恒盛地产亦持平于1.24港元.(完)

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