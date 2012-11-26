〔香港个股〕张志熔辞去熔盛重工与恒盛地产两家上市公司所有职务

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透香港11月26日电---此前与美国证券交易委员会(SEC)达成和解协议的中国熔盛重工(1101.HK)与恒盛地产(0845.HK)主席张志熔已辞去所有职务,以专注处理私人业务,自今天起生效.
美国SEC此前控诉张志熔的私人公司Well Advantage Ltd和其他数位交易商,在中海油(0883.HK)提出收购加拿大NexenNXY.TO之前通过内幕交易获利.事件导致熔盛重工和恒盛地产股价双双重挫.其后Well Advantage在不承认或否认该等指控的前提下达成和解,并支付逾1,400万美元款项.
熔盛重工周一在联交所一份声明中称,张志熔已辞去董事会主席兼非执行董事、董事会提名委员会成员及董事会薪酬委员会成员的职务,并由公司副主席兼行政总裁陈强接任.
恒盛地产则称,张志熔已辞任董事会主席兼执行董事、董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会及财务委员会成员的职务,由原公司副主席兼行政总裁程立雄接任.
两家公司均表示,张志熔已确认其与董事会并无任何意见分歧,亦无其他与其辞任有关之事项须提请公司股东注意.
熔盛重工周一收市持平于1.5港元,恒盛地产亦持平于1.24港元.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)(here)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路