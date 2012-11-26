〔香港金融〕金管局称将对HIBOR机制进行优化,预计明年第二季实施

路透香港11月26日电---香港金融管理局周一表示,将针对香港银行同业拆息(HIBOR)HIBOR=R机制进行优化,包括厘清直接参考报价的定义,以及取消冷门天期报价等,预计最快明年第二季实施.

伦敦银行间拆放款利率(Libor)丑闻后,香港金管局责成银行公会及财资市场公会进行检讨.

金管局与香港银行公会、财资市场公会代表举行联合记者会,就HIBOR机制提出建议案.负责报告的财资市场公会指出,经过检视,HIBOR定价机制基本稳健,应保存现有定义,但会针对报价银行利率指引、操守以及合约条款等细部进行优化.

"HIBOR机制基本稳健,工作小组认为保持稳定较好,如果改用其他的基准利率,看不到有什么好处."财资市场公会工作小组委员郑发说.

他并表示,考虑市场的需求,公会工作小组并建议取消目前15个天期报价中较少使用的八个天期,保留"隔夜、一星期、一个月、二个月、三个月、六个月及十二个月"等.此将有一年的过渡期,让还使用这些报价的银行有足够的时间进行安排."这些零散天期,市场使用的少之又少,减少是从需求出发,降低报价行的burden(负担)."

香港Hibor主要用于放款、以及利率掉期等金融衍生性商品定价,期限由隔夜至一年期,共有15个品种.至9月底银行业估算约有2万亿(兆)港元的表外合约是参考HIBOR订定.

**建议厘清报价利率定义**

在今日的提案中,财资公会并建议厘清报价利率的定义,优先采用同业间无抵押市场交易,并将一级信誉银行(prime bank)的借出及借入利率作为直接参考利率.在交易量太小或不足以反映市况时,则可间接参考美元/港元掉期及其他港元衍生性工具.

此项提案尚待银行公会向相关会员进行谘询,才会定案.

金管局助理总裁刘应彬说,"我们希望能在明年第一季前定案,明年第二季实施,但这还要视这些回馈收集的情况."

目前HIBOR报价银行共有20家,包括中国银行(香港)、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、渣打银行(2888.HK)三家发钞行,以及17家本地、中国内地以及外资行.计算方式是参考报价行每交易日上午11时15分同业市场港元存款利率报价,抽出14个中位数值,再取其平均数.

根据香港银行公会网站,此20间银行是根据银行信誉、在港元市场上的业务规模及信贷评级.参考银行的名单每两年检讨一次,最近一次检讨是今年8月.

刘应彬8月时曾撰文说明,HIBOR定价是反映报价银行估计在一级信誉银行(prime bank)借入港元所需的利率,并非如LIBOR的报价银行提交的是在市场上借贷成本利率,低报利率的诱因较小,目前未见不正常波动.[ID:nSH0112065]

部份银行将LIBOR人为压低,从而在交易中获利,并在2007-2009年金融危机期间隐瞒自身借款成本.包括摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等数十家银行在接受调查,而巴克莱(BARC.L)已与美国和英国监管者达成和解,支付了4.53亿美元罚金.[ID:nSB1675398](完)