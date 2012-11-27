《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透香港11月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7497港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低42.31点或0.33%,报12,967.37点;美国假期购物季伊始零售商打折促销 力度很大,引发市场担忧,导致零售股下跌,且美国跌落"财政悬崖"的隐忧令投资者不愿大举押注. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 212.160 -0.57 7994 16.442 -0.35 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.730 -0.83 29045 3.326 0.79 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.540 -0.60 78044 87.634 0.10 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.440 -0.54 42472 22.960 0.48 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.480 -1.14 17689 10.189 0.09 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.770 -1.62 13648 8.274 -0.07 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.860 -0.74 261576 77.280 0.23 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.470 -2.53 12019 4.299 -0.26 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.780 -0.75 100083 12.229 -0.58 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 15.390 -0.84 34961 11.927 -0.28 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 32.370 -1.88 13229 6.271 -0.77 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.610 -1.01 9043 3.504 -0.16 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.360 -3.23 5574 1.345 -49.99 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.320 -3.73 93536 0.360 -4.11 (完) --整理 李珊珊
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部