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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月27日

路透香港11月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7497港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收低42.31点或0.33%,报12,967.37点;美国假期购物季伊始零售商打折促销
力度很大,引发市场担忧,导致零售股下跌,且美国跌落"财政悬崖"的隐忧令投资者不愿大举押注. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  212.160   -0.57       7994            16.442      -0.35
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.730   -0.83      29045             3.326       0.79
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.540   -0.60      78044            87.634       0.10
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.440   -0.54      42472            22.960       0.48
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.480   -1.14      17689            10.189       0.09
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.770   -1.62      13648             8.274      -0.07
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.860   -0.74     261576            77.280       0.23
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.470   -2.53      12019             4.299      -0.26
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.780   -0.75     100083            12.229      -0.58
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   15.390   -0.84      34961            11.927      -0.28
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   32.370   -1.88      13229             6.271      -0.77
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.610   -1.01       9043             3.504      -0.16
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.360   -3.23       5574             1.345     -49.99
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.320   -3.73      93536             0.360      -4.11  (完)

  --整理 李珊珊

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