《香港报摘》--信报11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
* 要闻版头条:
--特首梁振英7月上台后随即推出5,000名白表人士免补地价购买居屋,居屋楼价应声炒上,措施即将落实.消息人士指出,合资格的家庭及单身人士收入上限,将大幅调高至4万及2万元,令合资格人士大幅增加,包括部分有能力购买私楼的市民.有业界则担心,措施弄巧反拙,令居屋楼价再度上升.
* 其他:
--嘉里建设(0683.HK)近年内地重点发展的商业项目、位于上海的静安嘉里中心,疑因当局收紧消防条例,影响建筑审批进度,未能如期于今年底前交付.由于大批租客未能按时迁入,估计嘉里须退还接近5亿元人民币租金,甚至要给予免租期或赔偿予受影响租客.分析预期,该项目明年贡献给集团的租金收入或等于"零".
--积金局正式公布多项改革强积金制度的建议,包括为收费设定上限,以及引入非牟利经营者,冀令强积金收费进一步下调.
--由港沪深三地证券交易所组成的合营公司中华交易服务,今天将与中证指数签署服务协议,利用后者的系统计算指数;首批三只的指数中,中华交易服务中国120指数,最快将于12月上旬推出. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部