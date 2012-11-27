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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:31 BJT

《香港报摘》--信报11月27日

* 要闻版头条:

--特首梁振英7月上台后随即推出5,000名白表人士免补地价购买居屋,居屋楼价应声炒上,措施即将落实.消息人士指出,合资格的家庭及单身人士收入上限,将大幅调高至4万及2万元,令合资格人士大幅增加,包括部分有能力购买私楼的市民.有业界则担心,措施弄巧反拙,令居屋楼价再度上升.

* 其他:

--嘉里建设(0683.HK)近年内地重点发展的商业项目、位于上海的静安嘉里中心,疑因当局收紧消防条例,影响建筑审批进度,未能如期于今年底前交付.由于大批租客未能按时迁入,估计嘉里须退还接近5亿元人民币租金,甚至要给予免租期或赔偿予受影响租客.分析预期,该项目明年贡献给集团的租金收入或等于"零".

--积金局正式公布多项改革强积金制度的建议,包括为收费设定上限,以及引入非牟利经营者,冀令强积金收费进一步下调.

--由港沪深三地证券交易所组成的合营公司中华交易服务,今天将与中证指数签署服务协议,利用后者的系统计算指数;首批三只的指数中,中华交易服务中国120指数,最快将于12月上旬推出. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

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