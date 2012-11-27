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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:46 BJT

《香港报摘》--经济日报11月27日

* 要闻版头条:

--受私楼价格及消费开支过去两年半飙升近5成影响,明年初接受申请的5,000个白表可免补价购居屋名额,家庭入息及资产限额分别升至4万元及83万元,各升48%及57%,俱为历来新高.有学者担心这个超预期的限额引起连锁效应,令近日稍回的二手楼价重拾升轨.

* 其他:

--大家乐(0341.HK)首席执行官罗开光表示,若最低工资定在时薪30港元,加薪压力较上轮低,引起的影响尚可控制.

--受惠机场客运量及飞机起降量增加,零售特许经营权及广告收益上升,机场管理局公布,截至9月底止中期纯利按年升13.1%至27.51亿元,收益亦增8%,至63.95亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

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