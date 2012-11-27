《香港报摘》--其他报纸重要消息11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
* 明报:
--人保集团周一(26日)起公开招股,机构客户及散户对人保反应积极,公开招股部分首日已录得超额认购.
--大家乐(0341.HK)行政总裁罗开光表示已经预料足够措施应对通胀、最低工资调高及租金上升等不利因素,就算不大幅加价,亦可保持公司盈利增长.
--多个发展商于过去一个月主力推售车位,估计期内售出约3,100余个车位.恒隆地产(0101.HK)亦会于今天出售长沙湾碧海蓝天50个车位,而新世界地产(0017.HK)亦加推新蒲岗居屋采颐花园20个车位.
--财政司长曾俊华发表演讲,指自美国宣布推出第三轮量化宽松措施(QE3)后,热钱流入本港的情况加剧,对金融及物业市场构成波动,政府必须多管齐下,确保市场稳定.
* 星岛日报:
--南丰集团董事总经理蔡宏兴表示,政府最近推出的两项压制楼市措施,令整体楼市交投量明显缩减.他又指买家印花税(BSD)影响海外公司来港投资意欲,并对所有公司都存有歧视成分,直指新招成效有商榷余地.
--屯门扫管笏第56区限量地推出招标,受早前卖地反应略高市场预期,测量师指,买家印花税暂未见对财团出价构成压力,估计地皮市值介乎11亿至15亿港元,12月21日起招标,明年1月25日截标.
* 苹果日报:
--继长实(0001.HK)欲推长沙湾楼盘后,今年卖楼未达标的新地(0016.HK)亦有意改变策略,最快下月推出元朗下攸田中小型楼盘应付市场.
--德银报告引述联想(0992.HK)管理层表示,联想伙拍俄罗斯资讯科技分销商M.Buqeo销售联想中低端智能手机,希望于未来3年成为俄罗斯五大智能手机之一
* 东方日报:
--汇丰证券发表研究报告,指随着内地经济复苏、新赌场陆续开业等利好因素,2013年澳门赌业EBITDA(除息、税、折旧及摊销前盈利)可望增8%,高于本年预测的2%.
--有报导指利福国际(1212.HK)拟分拆的利福地产.资产可能包括长期空置的内地商场.利福发言人表示,青岛及哈尔滨为非核心资产,集团一直视之为投资或储备作未来发展之用,未有正面回应为何项目收购以来维持空置状态.
--有关承接利丰(0494.HK)订单的孟加拉工厂Tazreen近日发生大火.利丰表示向该厂所批出的订单价值,对公司财务表现将无实质影响
* 文汇报:
--越秀地产(0123.HK)宣布,于上周六(24日)收购海南白马建设开发50%股权,代价为3.5亿元人民币,并同意分六期提供合共6.5亿元人民币股东贷款,以公司面积不少于6500平方米的产权式酒店作抵押.
--中国建筑股份(601668.SS)称,近期获得贵阳国际金融中心二期等13个项目,合计金额为316.5亿元人民币,合计金额为去年营收的6.6%.
--珠海横琴近两日集中推出3幅商业用地,总面积逾11万平方米,均不设保留价,若都以底价成交,总成交额将超11亿元人民币
* 大公报:
--香港特许秘书公会报告指,由于监管要求改动、与股东沟通及谘询工作量增加,33%香港上市公司及63%H股公司,计画未来12至18个月扩充公司秘书部门.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部