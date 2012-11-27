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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 09:33 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高,中国旺旺跳升

路透香港11月27日电---香港股市周二开高,中国旺旺(0151.HK)跳升2.7%.

恒生指数.HSI开高0.5%,至21,969.7点.恒生国企指数.HSCE也开高0.5%.(完)

--编译 张荻;审校 于春红

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